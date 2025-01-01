الاحتلال يواصل خروقاته: نسف منازل شرق خان يونس وقصف مدفعي شرق غزة والوسطى

غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٧٤ وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

وتحلق طائرات الاستطلاع في اجواء قطاع غزة على ارتفاعات منخفضة.

واصيب مساء الاثنين مواطنين جراء إلقاء طائرات الاحتلال الإسرائيلي المُسيّر قنبلة تجاه تجمع للمواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وجددت المدفعية فجر اليوم قصفها لشمال شرق المخيم.

وشن طيران الاحتلال غارات شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال بالمتفجرات عددًا من المباني السكنية، في مناطق يسيطر عليها، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأطلقت دبابات الاحتلال الرصاص تجاه جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي طال أيضا شرق مخيم جباليا.

الاحصائيات

ووصل مشافي وزارة الصحة ١٢ شهيد منهن اربعة جدد وثمانية انتشال اضافة إلى سبعة إصابات خلال ٤٨ ساعة الماضية.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر ٢٠٢٥): بلغ إجمالي الشهداء: ٤٠٥ شهيد و ١١١٥ مصاب فيما جرى انتشال ٦٤٩ جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٧٠٩٣٧ شهيدًا ١٨١١٩٢ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.