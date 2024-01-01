نتنياهو يهدد إيران بـ”رد “قاس للغاية” حال نفذت أي عملية عسكرية ضد “تل أبيب”: نعلم ماذا يفعلون

القدس المحتلة/سما/

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران “برد قاس للغاية” في حال نفذت أي عملية عسكرية ضد تل أبيب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، في القدس مع رئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتطرق نتنياهو لأول مرة إلى تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، وقال ردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك ما يدعو للخوف من طهران: “أي عملية عسكرية ضد إسرائيل ستقابل برد قاس للغاية”.

وتأتي تصريحات نتنياهو في وقت تتصاعد فيه المخاوف من احتمال مواجهة عسكرية جديدة بين إسرائيل وإيران، على خلفية مزاعم عن زيادة طهران وتيرة إنتاج الصواريخ الباليستية.

وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الألد لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وهجمات سيبرانية.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حربا على إيران استمر 12 يوما، وردت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار.

وتتزايد التوقعات بشن حرب جديدة على إيران، وتخيم هذه المسألة على اللقاء المرتقب أواخر الشهر الجاري بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية منذ 2024؛ لارتكابه جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بغزة.

وثمة 4 ملفات أساسية ستكون مطروحة على جدول أعمال لقاء نتنياهو وترامب وهي؛ غزة ولبنان وسوريا وإيران، وفقا لتقارير إسرائيلية.

وتريد إسرائيل استئناف عدوانها على الجبهات الأربع، ولكن التقديرات في تل أبيب هي أن ترامب لا يتفق معها.