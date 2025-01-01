  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القوى الوطنية والإسلامية تضع خارطة طريق لمواجهة العدوان وإعادة الإعمار

الإثنين 22 ديسمبر 2025 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
القوى الوطنية والإسلامية تضع خارطة طريق لمواجهة العدوان وإعادة الإعمار



رام الله/سما/

عقدت القوى الوطنية والإسلامية اجتماعًا قياديًا، بحثت خلاله آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المتصاعد على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأكدت القوى، في بيان صدر عنها يوم الاثنين، أن حرب الإبادة والتدمير والقتل والتجويع ما زالت مستمرة بحق شعبنا في قطاع غزة، وتتوسع في الضفة الغربية بما فيها القدس من خلال هدم المخيمات وتشريد سكانها، وتنفيذ سياسات القتل اليومي، بالتوازي مع تسارع الاستيطان الاستعماري، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (2334).

وأشارت إلى تصاعد اعتداءات المستعمرين، واستمرار جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف، وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكدة أن ما يجري يمثل حربًا شاملة تستوجب التمسك الحازم بوحدة شعبنا في جميع أماكن وجوده، وتنفيذ إستراتيجية وطنية جامعة تقوم على الوحدة والصمود والمقاومة، ورفض سياسات العقاب الجماعي والتطهير العرقي، مع مواصلة الضغط على المجتمع الدولي لفرض العقوبات على الاحتلال، ومقاطعته وعزله ومحاسبته على جرائمه.

وشددت القوى على ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف العدوان على قطاع غزة، بما يشمل فتح جميع المعابر، وعلى رأسها معبر رفح، لخروج الجرحى والمرضى وعودة العالقين، إضافة إلى انسحاب جيش الاحتلال، مؤكدة أهمية دور اللجنة الإدارية المنبثقة عن الحكومة، تحت مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، في متابعة انسحاب الاحتلال وفرض الأمن والبدء الفوري بإزالة الركام وإعادة الإعمار.

وأكدت القوى رفضها القاطع لجميع محاولات الاحتلال لفصل قطاع غزة أو تقسيمه، بهدف منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشددة على أن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على كامل الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس عاصمة لها، وأن حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة، هي حقوق ثابتة وغير قابلة للمساس.

كما أكدت القوى أهمية التمسك بحقوق الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى، وتأمين حقوقهم المعنوية والمادية كافة، ورفض أي مساس بها، معتبرة أن الوحدة الوطنية الفلسطينية تشكل صمام أمان لحماية حقوق شعبنا ونضاله في مواجهة الاحتلال.

وفي سياق متصل، وجهت القوى التحية إلى شعبنا الفلسطيني لمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، مؤكدة وحدة الشعب وتماسكه.

الأكثر قراءة اليوم

غراهام يلوّح بالحرب من القدس: نزع سلاح حماس وحزب الله شرط للسلام… وتهديد بإطلاق العنان لإسرائيل إذا فشلت الهدنة في غزة ولبنان

قناة عبرية : صواريخ إيران حققت إصابات مهمة في الحرب والسلاح كان ناجعاً جداً بالفعل و”إسرائيل” تسترت على الخسائر

يديعوت : ضغوط ترامب تصطدم بتقاطع مصالح نتنياهو وحماس لتأجيل المرحلة الثانية

سلاح خاص.. كيف يميز الاحتلال عناصر المجموعات المتعاونة معه في غزة؟ (شاهد)

محدث ..4 شهداء ومصابون في خروقات متواصلة لجيش الاحتلال في قطاع غزة

مصادر عسكرية إسرائيلية: صمت حماس حيال اغتيال رائد سعد ليس إيجابيا وحالة الجمود تضعف الجيش

انقسام ميداني في غزة.. حماس تسيطر غربا وميليشيات ناشئة شرق "الخط الأصفر"

الأخبار الرئيسية

بينيت: "قطر غيت" أخطر خيانة في تاريخ إسرائيل نفذها مكتب نتنياهو

الأونروا : نتعرض منذ أكثر من عامين لحملة تضليل إعلامي منسقة بهدف تفكيك المنظمة وحرمان اللاجئين الفلسطينين من الخدمات..

"معاريف": إسرائيل "تمهد لضربة قاضية" لأردوغان والسبب غزة ..

الاعلام العبري : إسرائيل تتسلّم قائمة مرشحي هيئة تكنوقراط لإدارة غزة بالمرحلة المقبلة

غزة

انقسام ميداني في غزة.. حماس تسيطر غربا وميليشيات ناشئة شرق "الخط الأصفر"

الاتصالات الفلسطينية