الإثنين 22 ديسمبر 2025 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان بنيران الاحتلال بحي الشجاعية شرق غزة



غزة /سما/

استشهد مواطنان، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال وعدوانه المتواصل على القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن جراء نيران أطلقتها طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال في منطقة الخط الأصفر بحي الشجاعية شرق المدينة.

كما استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال قرب محكمة الشجاعية شرقي مدينة غزة.

 

وأشارت المصادر إلى تسجيل إطلاق نيران كثيف من آليات الاحتلال شرق مدينة غزة، بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال تنفيذ عمليات نسف وتدمير في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال عدوانه على مختلف أنحاء قطاع غزة، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وشنّ طيران الاحتلال، فجر اليوم، غارات جوية استهدفت مدينة رفح والمناطق الشرقية من خانيونس جنوب القطاع، كما تعرّض غرب مدينة رفح لقصف مدفعي.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها جنوب شرق مدينة دير البلح، فيما أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية النار شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة وتعرض شرقي مخيم المغازي لقصف من مدفعية الاحتلال.

