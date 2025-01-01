بعد تعيين ترامب مبعوثا لغرينلاند.. وزير خارجية الدنمارك: يجب على أمريكا أن تحترم السلامة الإقليمية للمملكة

كوبنهاجن/وكالات/

قال وزير الخارجية الدنماركي يوم الاثنين، إن بلاده تصر على أن يحترم الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة، "السلامة الإقليمية لمملكة الدنمارك" بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب تعيين حاكم ولاية لويزيانا مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة إلى غرينلاند. حسب أسوشيتد برس.

واعتر راسموسن، في بيان أن هذا التعيين يؤكد أن الولايات المتحدة ما زالت تولي غرينلاند أهمية خاصة، مؤكدا تمسك بلاده بموقفها الداعي إلى احترام وحدة أراضي مملكة الدنمارك.

وشدد على أن هذا الالتزام يجب أن يلتزم به الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ودعا ترامب مرارًا وتكرارًا، خلال فترة انتقاله الرئاسي والأشهر الأولى من ولايته الثانية، إلى فرض السيادة الأمريكية على غرينلاند، وهي منطقة شاسعة شبه مستقلة تابعة للدنمارك، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على هذه الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن ذات الموقع الاستراتيجي. وفي مارس/آذار، زار نائب الرئيس جيه دي فانس قاعدة عسكرية أمريكية نائية في غرينلاند، واتهم الدنمارك بالتقصير في الاستثمار فيها.

تراجعت القضية تدريجياً عن عناوين الأخبار، لكن في أغسطس/آب، استدعى مسؤولون دنماركيون السفير الأمريكي عقب تقرير يفيد بأن ثلاثة أشخاص على الأقل على صلة بترامب قد نفذوا عمليات تأثير سرية في غرينلاند. والدنمارك حليف للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأعلن ترامب يوم الأحد تعيين حاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري، مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند. وقال: "يدرك جيف مدى أهمية غرينلاند لأمننا القومي، وسيعمل بقوة على تعزيز مصالح بلادنا من أجل سلامة وأمن وبقاء حلفائنا، بل والعالم أجمع".