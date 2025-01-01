اغتيال ضابط رفيع في هيئة الأركان العامة الروسية في تفجير سيارته

موسكو/ وكالات/

أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن وفاة الفريق فانيل سارفاروف، رئيس قسم التدريب العملياتي بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية إثر إصابته في تفجير سيارته بالعاصمة موسكو.

وجاء في تقرير اللجنة: "يقوم المحققون باستجواب شهود العيان إضافة إلى دراسة تسجيل الكاميرات في قضية مقتل الفريق فانيل سارفاروف".

ولفت إلى أن "تم تفجير عبوة ناسفة كانت مثبتة أسفل سيارة في شارع ياسينيفايا بموسكو حيث قتل الفريق سارفاروف".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام ومنصات إخبارية روسية، بانفجار الجزء الأمامي لسيارة من نوع "كيا" بينما كان السائق بداخلها، ما أدّى إلى احتجازه داخل المركبة.

وهرعت فرق الإسعاف إلى المكان، وعملت لى إخراج السائق، ويصنف وضعه الصحي حينها على أنه "خطير".

كما أسفر الانفجار عن تضرر ما لا يقل عن سبع سيارات كانت متوقفة في الجوار.