الإحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع المرصودة بنسبة 21% الشهر الماضي

الإثنين 22 ديسمبر 2025 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 21% خلال شهر تشرين الأول من عام 2025 مقارنة مع شهر تشرين الأول من عام 2024، وبلغت قيمة العجز 475.7 مليون دولار.

وقال جهاز الإحصاء في بيان له، اليوم الإثنين، إن الصادرات السلعية خلال شهر تشرين الأول من عام 2025 بنسبة 37% مقارنة مع شهر تشرين الأول من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 168.7 مليون دولار.

وأشار إلى أن الصادرات إلى إسرائيل ارتفعت خلال شهر تشرين الأول من عام 2025 بنسبة 53% مقارنة مع شهر تشرين الأول من عام 2024، وشكلت 87% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين الأول من عام 2025، بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 19% مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024.

وأضاف البيان، أن الواردات السلعية ارتفعت بنسبة 25% مقارنة مع شهر تشرين الأول من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 644.4 مليون دولار.

وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر تشرين أول من عام 2025 بنسبة 31% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2024، وشكلت الواردات من إسرائيل 62% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين أول من عام 2025.

كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 16% مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2024.

