الاعلام العبري : إسرائيل تتسلّم قائمة مرشحي هيئة تكنوقراط لإدارة غزة بالمرحلة المقبلة

الإثنين 22 ديسمبر 2025 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

كشف دبلوماسي عربي من إحدى الدول الوسيطة، لقناة كان العبرية، صباح اليوم الإثنين، أن إسرائيل تسلمت قائمة بأسماء مُرشّحين سيشكلون هيئة التكنوقراط التي ستدير قطاع  غزة خلال الفترة الانتقالية، تحت إشراف "مجلس السلام".

وبحسب المسؤول، فإنه بدون مصادقة إسرائيل سيكون صعوبة في التقدم إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب، مؤكدًا أن التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل هيئة من التكنوقراط أمر بالغ الأهمية، لأنه بدون ذلك، سيصعب المضي قدماً في مسألة إنشاء القوة الدولية، التي لن تتمكن من العمل طالما بقيت  حماس هي المسيطرة على قطاع غزة، وطالما لم يكن هناك أي هيئة حكم مؤقتة أخرى غير حماس.

وأشار الدبلوماسي إلى أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على الخط الأصفر يمثل أيضاً تحدياً يمنع إحراز تقدم في تنفيذ الخطة، وذلك في نظر الوسطاء العرب.

يُذكر أنه في نهاية الأسبوع الماضي، عقد المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، اجتماعاً مع كبار ممثلي الدول الوسيطة والضامنة لاتفاق غزة - قطر ومصر وتركيا - في محاولة للاطلاع على مدى تقدمهم نحو المرحلة الثانية. ويأتي هذا على الرغم من أن رفات الأسير الإسرائيلي الأخير ران غويلي لا تزال محتجزة لدى حماس. 

