وزيرة الاستيطان ومستوطنون يقتحمون جبل طاروسة جنوب دورا

الإثنين 22 ديسمبر 2025 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الاستيطان ومستوطنون يقتحمون جبل طاروسة جنوب دورا



الخليل/سما/

في خطوة استفزازية تمهّد لإقامة مستوطنة جديدة، اقتحمت وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال "أوريت ستروك"، امس الأحد، برفقة عشرات المستوطنين، جبل طاروسة جنوب مدينة دورا، جنوب غرب الخليل، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وجرى خلال الاقتحام تنظيم فعالية دينية بمناسبة ما يسمى "عيد الحانوكا"، تضمنت نصب شمعدان، ورفع لافتات، وإلقاء كلمات سياسية وسط إجراءات عسكرية مشددة، أدت إلى إغلاق الطريق الواصل بين دورا والبلدات الغربية لأكثر من ساعتين.

ويأتي هذا الاقتحام ضمن خطوات تصعيدية لفرض أمر واقع جديد، خاصة أن الموقع أُدرج ضمن 19 موقعًا صادقت حكومة الاحتلال على تحويلها إلى مستوطنات رسمية، والموقع الجديد المزمع إقامته على الجبل يحمل اسم "ناحال دورون".

يُشار إلى أن جبل طاروسة كان موقعًا لمعسكر تابع لجيش الاحتلال في ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يتم إخلاؤه لاحقًا، ثم أعاد الاحتلال استخدامه كمعسكر عسكري خلال انتفاضة الأقصى، ليُخلى مرة أخرى. ومؤخرًا، صادقت حكومة الاحتلال على إقامة مستوطنة جديدة على أنقاضه تحمل اسم "ناحال دورون"، ضمن قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي القاضي بشرعنة 19 بؤرة استيطانية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية في الضفة الغربية.

