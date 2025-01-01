  1. الرئيسية
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الإثنين 22 ديسمبر 2025 09:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على خبر استشهاد 9 مواطنين بنيران الاحتلال الاسرائيلي وبانهيار منزل في الشيخ رضوان في مدينة غزة.

كما تناولت أيضا مصادقة "الكابينت" الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

"الحياة الجديدة":

-الرئيس يؤكد أهمية الدور الذي ستقوم به قبرص خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي مطلع العام القادم

-الرئيس: انكار قوى التطرف في إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني لن يجلب الأمن والسلام لأحد

-رابطة الصحافة الأجنبية بالقدس ترحب بمهلة حددها القضاء الإسرائيلي بشأن دخول غزة

-أربع اصابات برصاص الاحتلال في الرام وقلقيلية وثلاث إصابات جراء اعتداء المستوطنين في بيت ليد

-مصطفى: رغم مرور عشرات اسنين على انطلاق الحركة الوطنية ما زال الهدف الذي اجتمع عليه شعبنا ثابتا

-أسرى "ريمون" خاصة المرضى يعانون أوضاعا صعبة للغاية

-تظاهرة في برلين دعما لفلسطين وتنديدا بالإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة

"الأيام":

100 -الف طفل و37 الف حامل ومرضع مهددون بسوء تغذية في قطاع غزة

-القطاع: 9 شهداء بنيران الاحتلال وبانهيار منزل في الشيخ رضوان

-الـمصادقة عـلى 19 مـسـتـوطـنة جديدة.. سموتريتـش: نريـد منـع قيـام دولـة فلسطينية

-الـرئـيـس يـسـتـقـبـل وفـدًا من نشطاء السلام الإسرائيليين

-الضفة: إصابات خلال اقتحامات واعتداءات مستوطنين وتجـريف عـشرات الدونـمات من أراضي بلدة ياسوف

-آليات الاحتلال تتقدم باتجاه مخيم جباليا وسـط قـصـف مـدفـعـي وإطـلاق نـار

-الاحتلال يغلق مدارس في سلوان بـذريـعـة إزعـاج الـمـسـتـوطـنـيـن

-اسـرائيـل تـعـد ملفا استخباراتيا لإقناع تـرمـب بـشن هـجـوم جـديـد عـلـى إيـران

-غزة: تدهور خطير بالأرصدة الدوائية والعجز بلغ 52% 

"القدس":

-بطريرك اللاتـيـن فــي الـقـدس يترأس قداس عيد الميلاد بغزة

-الـصـحـة الـعـالـمـيـة: 100 ألف طـفـل بغزة سيواجهون سوء تغذية حادا بحلول نيسان

-جنين تودع شهيدها أحمد زيود

-الرئيس: مستعد للعمل من اجل صنع سلام الشجعان

- 4 شهداء ومصابون في الشجاعية والتفاح

-حــيـاة آلاف الـمرضى فـي غـزة معلقة في ظـل نـقـص الـدواء

-الـكابــيـنـت" يـقـر رسمي إقامة 19 مــستوطنة بالضـفة

"-هـــــآرتـــــس": إسـرائـيـل تـربـط حسم المرحلة الثانية بلقاء نتنياهو وترمب

