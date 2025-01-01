ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على خبر استشهاد 9 مواطنين بنيران الاحتلال الاسرائيلي وبانهيار منزل في الشيخ رضوان في مدينة غزة.
كما تناولت أيضا مصادقة "الكابينت" الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية.
وفيما يلي أبرز هذه العناوين:
"الحياة الجديدة":
-الرئيس يؤكد أهمية الدور الذي ستقوم به قبرص خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي مطلع العام القادم
-الرئيس: انكار قوى التطرف في إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني لن يجلب الأمن والسلام لأحد
-رابطة الصحافة الأجنبية بالقدس ترحب بمهلة حددها القضاء الإسرائيلي بشأن دخول غزة
-أربع اصابات برصاص الاحتلال في الرام وقلقيلية وثلاث إصابات جراء اعتداء المستوطنين في بيت ليد
-مصطفى: رغم مرور عشرات اسنين على انطلاق الحركة الوطنية ما زال الهدف الذي اجتمع عليه شعبنا ثابتا
-أسرى "ريمون" خاصة المرضى يعانون أوضاعا صعبة للغاية
-تظاهرة في برلين دعما لفلسطين وتنديدا بالإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة
"الأيام":
100 -الف طفل و37 الف حامل ومرضع مهددون بسوء تغذية في قطاع غزة
-القطاع: 9 شهداء بنيران الاحتلال وبانهيار منزل في الشيخ رضوان
-الـمصادقة عـلى 19 مـسـتـوطـنة جديدة.. سموتريتـش: نريـد منـع قيـام دولـة فلسطينية
-الـرئـيـس يـسـتـقـبـل وفـدًا من نشطاء السلام الإسرائيليين
-الضفة: إصابات خلال اقتحامات واعتداءات مستوطنين وتجـريف عـشرات الدونـمات من أراضي بلدة ياسوف
-آليات الاحتلال تتقدم باتجاه مخيم جباليا وسـط قـصـف مـدفـعـي وإطـلاق نـار
-الاحتلال يغلق مدارس في سلوان بـذريـعـة إزعـاج الـمـسـتـوطـنـيـن
-اسـرائيـل تـعـد ملفا استخباراتيا لإقناع تـرمـب بـشن هـجـوم جـديـد عـلـى إيـران
-غزة: تدهور خطير بالأرصدة الدوائية والعجز بلغ 52%
"القدس":
-بطريرك اللاتـيـن فــي الـقـدس يترأس قداس عيد الميلاد بغزة
-الـصـحـة الـعـالـمـيـة: 100 ألف طـفـل بغزة سيواجهون سوء تغذية حادا بحلول نيسان
-جنين تودع شهيدها أحمد زيود
-الرئيس: مستعد للعمل من اجل صنع سلام الشجعان
- 4 شهداء ومصابون في الشجاعية والتفاح
-حــيـاة آلاف الـمرضى فـي غـزة معلقة في ظـل نـقـص الـدواء
-الـكابــيـنـت" يـقـر رسمي إقامة 19 مــستوطنة بالضـفة
"-هـــــآرتـــــس": إسـرائـيـل تـربـط حسم المرحلة الثانية بلقاء نتنياهو وترمب