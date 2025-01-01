الطقس: أجواء غائمة جزئيا وباردة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا وباردا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا غائما جزئيا إلى صاف وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق من البلاد الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.