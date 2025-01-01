  1. الرئيسية
حملة اعتقالات واقتحامات بالضفة ومستوطنون يقتحمون مواقع أثرية

الإثنين 22 ديسمبر 2025 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، تركزت بشكل خاص في بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين شمالي الضفة، حيث اقتحمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت سكانها لساعات قبل إخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

وأفاد نادي الأسير بأن حصيلة المعتقلين في سيلة الظهر ارتفعت إلى 15 شابا، في ظل استمرار الاقتحام وانتشار قوات الاحتلال في أحياء البلدة، مشيرا إلى أن من بين المعتقلين أربعة أشقاء هم: محمود وأحمد وعمران ومحمد فالح حنتولي. كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى البلدة لمواصلة حملة المداهمات والاعتقالات.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد إبراهيم عز الدين خلال اقتحامها بلدة عرابة جنوب جنين.

وفي مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال عبد الرؤوف نجدي، ومهند نجدي، وحسين أبو شنب، عقب مداهمة منازلهم في الحي الشرقي من المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس بعدة آليات عسكرية، ودخلت المنطقة الشرقية عبر حاجز بيت فوريك العسكري، قبل أن تتوجه إلى مخيم عسكر القديم للاجئين شرقي المدينة، وسط إعلان عن نشاط عسكري متواصل في المنطقة.

وفي جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين فلسطينيين خلال اقتحام بلدة بيت جالا غرب مدينة بيت لحم.

وفي مدينة قلقيلية شمالي الضفة، أصيب ثلاثة فلسطينيين واعتقل فتيان اثنان خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام عدة مركبات عسكرية للمدينة، حيث أُصيب شابان بالرصاص الحي في القدم، فيما أُصيبت امرأة بحالة اختناق جراء استنشاق الغاز الذي أطلقته قوات الاحتلال.

يأتي ذلك في وقت كثفت فيه مجموعات من المستوطنين اقتحام مواقع أثرية ومقامات إسلامية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بحجة أداء طقوس دينية بمناسبة عيد "الحانوكا"، وبحماية قوات الاحتلال.

