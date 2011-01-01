الاحتلال يهدم عمارة سكنية في سلوان ويشرد 13 عائلة

القدس المحتلة/سما/

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق تضم 13 شقة في حي وادي قدوم ببلدة سلوان في القدس المحتلة، ما أدى إلى تشريد 13 عائلة تضم نحو 100 فرد.

وقال مركز معلومات وادي حلوة إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال ترافقها 3 جرافات اقتحمت الحي لتنفيذ عملية الهدم، وأغلقت الطرقات والشوارع المحيطة، مع إطلاق القنابل الصوتية واعتداء عمال بلدية الاحتلال على سكان المبنى أثناء تنفيذ الهدم.

وأوضح المركز أن سكان البناية كانوا من المفترض أن يحضروا جلسة محاكمة حول الهدم اليوم عند الساعة 12 ظهرا، إلا أن الجرافات والقوات الإسرائيلية باغتهم فجرًا، ولم يتمكنوا حتى من إخراج أثاثهم قبل بدء عملية الهدم.

وأشار السكان إلى أن العمارة قائمة منذ عام 2011، وأنهم حاولوا لسنوات الحصول على تراخيص، إلا أن بلدية الاحتلال رفضت ذلك، ما أدى إلى فشل كل محاولاتهم في الحفاظ على منازلهم. وأكد أحد السكان أن العائلات أصبحت بلا مأوى بعد أن فقدت كل ما تملكه.

وجاء هدم العمارة في ظل استنفار أمني كبير شمل مئات من أفراد حرس الحدود والشرطة، تزامنا مع استمرار الاحتلال في اقتحامات حي وادي قدوم وإغلاقه، وسط احتجاجات واعتصامات مفتوحة نظمها أهالي الحي رفضًا لهدم المنازل.

وسجل الاحتلال خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تنفيذ 27 عملية هدم وتجريف للمنشآت الفلسطينية في القدس، منها 21 عملية نفذتها آليات بلدية الاحتلال، و5 عمليات هدم ذاتي، إلى جانب عملية تجريف أرض مقدسية واحدة.