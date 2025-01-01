مصادر عسكرية إسرائيلية: صمت حماس حيال اغتيال رائد سعد ليس إيجابيا وحالة الجمود تضعف الجيش

القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر عسكرية للاحتلال الإسرائيلي رفيعة المستوى قولها، إن "الصمت النسبي" الذي تنهجه حركة حماس حيال عملية اغتيال القيادي رائد سعد لا يعد بأي حال من الأحوال مؤشرا إيجابيا لصالح "إسرائيل".

وحذرت المصادر من أن هذا الهدوء قد يكون هدوءا يقبع خلفه تخطيط لعملية انتقامية، حيث يتوقع أن تنتظر الحركة "ثغرة أمنية" لتمكينها من استهداف مناطق قريبة من تمركزات الجيش أو نصب كمائن معقدة لقواته.

وأوضحت المصادر العسكرية للصحيفة أن حركة حماس تعي جيدا جاهزية جيش الاحتلال الإسرائيلي للرد بقوة، وهو ما يفرض حالة من التريث في الوقت الراهن.

إلا أنها نبهت إلى أن "استمرار حالة الجمود" الحالية ينعكس سلبا على سلوك الجيش الميداني، ويؤدي إلى إضعاف أدائه والحد من فعالية وجوده داخل أراضي العدو.

ضغوط دولية وتوثيق يحرج تل أبيب

وفي سياق آخر، كشفت المصادر عن أن التطورات الميدانية في أحياء قطاع غزة باتت تصل إلى العاصمتين الأمريكية والقطرية "واشنطن والدوحة" مدعومة بتوثيق قاس للأحداث.

وأشارت إلى أن هذه المشاهد دفعت الرئيس المنتخب دونالد ترمب لإدانتها في بعض الأحيان، محذرة من أن هذه الحوادث تعمل على "قضم" ما تبقى من شرعية دولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية، خصوصا مع الاقتراب من الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.