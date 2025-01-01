  1. الرئيسية
جيش الاحتلال يوسع سيطرته بجباليا ويقصف بالمدفعية تل السلطان والزيتون

الإثنين 22 ديسمبر 2025 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يوسع سيطرته بجباليا ويقصف بالمدفعية تل السلطان والزيتون



غزة/سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٧٣ وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

واستشهد خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ثلاثة مواطنين بينهم امرأة واصيب اربعة في اعتداءين منفصلين بالشجاعية والتفاح شرق غزة.

وتقدمت آليات الاحتلال باتجاه مناطق متفرقة من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة وسط إطلاق نار كثيف شملت: الترنس، والهوجا، ونصار، ودوار زايد.

ووفقًا لشهود عيان شرعت آليات الاحتلال بالتجريف في تلك المناطق ووضع مكعبات صفراء في خطوة تمهّد لتوسيع السيطرة على الارض.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف ضخمة شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأطلق طيران الاحتلال النار شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وشن طيران الاحتلال غارات تستهدف مدينة رفح، جنوب قطاع غزة فيما قصفت المدفعية حي تل السلطان غربها.

وشن طيران الاحتلال غارتين مستهدفا المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

وفي تداعيات المنخفض الجوي فقد انهار مبنى مأهول بالسكان قرب دوار فلسطين بحي الرمال غربي مدينة غزة وتمكن السكان من الخروج دون اصابات.

وكان اربعة مواطنين توفوا تحت انقاض منزل عائلة لبد في حي الشيخ رضوان بعد انهيار منزلهم.

وتوفي ٢٠ مواطن في القطاع بسبب انهيار ٢٢ منزلاً منذ مطلع الشهر الجاري.

الاحصائيات

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر ٢٠٢٥): بلغ إجمالي الشهداء: ٤٠١ شهيد و ١١٠٨ مصاب فيما جرى انتشال ٦٤١ جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٧٠٩٢٥ شهيدًا ١٧١١٨٥ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

