  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قناة عبرية : صواريخ إيران حققت إصابات مهمة في الحرب والسلاح كان ناجعاً جداً بالفعل و”إسرائيل” تسترت على الخسائر

الإثنين 22 ديسمبر 2025 12:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : صواريخ إيران حققت إصابات مهمة في الحرب والسلاح كان ناجعاً جداً بالفعل و”إسرائيل” تسترت على الخسائر



القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة “كان” الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأنّه خلال عملية “الأسد الصاعد” ضد إيران كانت هناك إصابات مهمّة جداً نفذتها الصواريخ الإيرانية ضد أهداف إسرائيلية.

وقال معلق الشؤون الخارجية في القناة، موآف فردي إنّ هناك إصابات مهمة جداً ناجمة عن الصواريخ الباليستية الإيرانية في “إسرائيل” لم يتم النشر عنها جميعها، مضيفاً بالقول: “لقد جرى استيعاب الأمر ضمن رواية النجاح الإسرائيلية، إلا أن هذا السلاح كان ناجعاً جداً بالفعل”.
ولفتت “كان” إلى أنه في أعقاب الحرب، توصل الإيرانيون إلى استنتاج أنّ الصواريخ الباليستية شكّلت الأداة الأكثر نجاعة في مواجهة “إسرائيل”، متقدمةً على الصواريخ المجنّحة والطائرات المسيّرة من حيث الفاعلية والتأثير.

الأكثر قراءة اليوم

إيران تُرعب إسرائيل مجددًا بهذا الجانب الأمني “الحساس”..

لقطات صادمة ومقلقة لطفل مع المجرم الجنسي جيفري إبستين في وثائقه الجديدة

ترامب ونتنياهو في ميامي لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة

فيدان يتحدث عن "تفاهمات مبشرة" خلال اجتماع ميامي.. ماذا بشأن إعادة الإعمار؟

واشنطن : السعي لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق غزة سيستغرق فترة طويلة

الاحتلال : إنهاء عمليات "التطهير" شرق القطاع والشاباك يحذر : حماس تعيد فرض سيطرتها

الطيراوي يرفض ممارسات "تمكين" ويؤكد دعم حركة فتح للأسرى والجرحى وأسر الشهداء

الأخبار الرئيسية

غراهام يلوّح بالحرب من القدس: نزع سلاح حماس وحزب الله شرط للسلام… وتهديد بإطلاق العنان لإسرائيل إذا فشلت الهدنة في غزة ولبنان

يديعوت : ضغوط ترامب تصطدم بتقاطع مصالح نتنياهو وحماس لتأجيل المرحلة الثانية

محدث ..4 شهداء ومصابون في خروقات متواصلة لجيش الاحتلال في قطاع غزة

ويتكوف

وجهة سياحية فاخرة.. خطة أمريكية بقيمة 112 مليار دولار لتحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط

ترامب ونتنياهو في ميامي لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة

الاتصالات الفلسطينية