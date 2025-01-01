  1. الرئيسية
كوهين : إسرائيل قد تضطر لاستخدام القوة لنزع سلاح حماس

الأحد 21 ديسمبر 2025 11:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

قال وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، إيلي كوهين، إن إسرائيل قد تضطر إلى استخدام القوة لضمان تجريد حركة حماس من السلاح، مشككًا في قدرة أي طرف دولي على تنفيذ هذه المهمة.

وجاءت تصريحات كوهين خلال مقابلة صحفية أجراها، اليوم الأحد، مع هيئة البث الإسرائيلية، حيث قال: «إما نزع السلاح، وهو ما لن يحدث، أو أن تتحرك قوة دولية ضد حماس، لكنني أشك في أنها ستفعل ذلك»، مضيفًا: «سنمنحها فرصة، لكن من الواضح لي أننا سنُجبر في النهاية على القيام بذلك بأنفسنا».

وأكد كوهين أن حماس لن تقدم على نزع سلاحها طوعًا، معتبرًا أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ ذلك «إذا لزم الأمر بالقوة».

وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، أوضح كوهين أن المرحلة الأولى من الاتفاق، من وجهة نظر إسرائيل، «لن تُستكمل إلا بعودة الإسرائيلي ران جيلي»، مشددًا على أن عودته تُعد شرطًا أساسيًا للانتقال إلى المرحلة الثانية، كاشفًا عن وجود «أنشطة مكثفة تُدار بعيدًا عن الأضواء» لتحقيق هذا الهدف.

كما أشار كوهين إلى وجود ارتباط بين التعامل مع ما وصفها بانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الغاز مع مصر، قائلاً إن إسرائيل ناقشت هذه الانتهاكات واستخدمت، من بين أدوات أخرى، ملف صفقة الغاز «للعمل على وقفها وضمان عدم تكرارها مستقبلاً».

