الشرطة تعلن انتهاء استعداداتها وخطتها الأمنية لأعياد الميلاد في بيت لحم

بيت لحم / سما /

أعلن مدير شرطة محافظة بيت لحم، العميد الحقوقي مراد قنداح، عن استكمال الشرطة كافة استعداداتها لتنفيذ خطتها الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات أعياد الميلاد المجيدة، اعتبارًا من الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وفق التقويم الغربي.

وقال قنداح إن الإعلان عن انتهاء الخطة الأمنية يأتي تنفيذًا لتعليمات اللواء علام السقا، مدير عام الشرطة، وبهدف تأمين فعاليات أعياد الميلاد بالشراكة مع محافظة بيت لحم، ومكتب السيد الرئيس، واللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس، وقيادة المنطقة، والأجهزة الأمنية، وإقليم حركة فتح، وبلدية بيت لحم، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وجمعية كشافة تراسنطة، المشاركة في فعاليات الميلاد المجيد يوم الأربعاء الموافق 24-12-2025، وفق الخطة التي جرى إعدادها عقب اجتماع رسمي برئاسة محافظ بيت لحم وبمشاركة الجهات المختصة.

وأشار قنداح إلى أنه سيتم الاستنفار الكامل في صفوف شرطة محافظة بيت لحم، اعتبارًا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 23-12-2025، بكافة إداراتها ومراكزها وأقسامها، لتتولى مهمة توفير الأجواء الملائمة، واحترام قدسية هذا اليوم الوطني الديني، والعمل على تسهيل وصول الحجاج إلى المدينة، وتنظيم حركة المواطنين في مدن وبلدات المحافظة.

وأوضحت الشرطة في بيانها أن إدارة العمليات المركزية أعدت أمر عمليات يشمل تأمين الوفود الرسمية والحجاج، إضافة إلى خطة مرورية لإيجاد طرق بديلة لحركة المواطنين داخل مدينة بيت لحم، خلال الاستقبال الرسمي لموكب غبطة الكاردينال بيير باتيستا، القادم من القدس إلى بيت لحم عبر المدخل الشمالي، باتجاه شارع المهد، ثم شارع النجمة التاريخي داخل البلدة القديمة، مرورًا بساحة المنارة، وصولًا إلى ساحة المهد، حيث سيتم الاستقبال الرسمي.

كما أعلنت إدارة الشرطة المجتمعية والإعلام عن إغلاق جميع المداخل والطرق الفرعية المؤدية إلى ساحة المهد أمام حركة المركبات الخاصة والعمومية، باستثناء مركبات الأمن، والمركبات الحاصلة على تصاريح خاصة، ومركبات الإسعاف والطوارئ. وأشارت إلى أنه سيتم منع وقوف المركبات بكافة أنواعها على جانبي الطريق، من محيط مسجد بلال بن رباح وحتى مفرق محطة الباصات المركزية في منطقة باب الدير.

ودعت الشرطة المواطنين إلى تجنب الدخول ضمن مسار المواكب الرسمية في مدينة بيت لحم، مشيرة إلى أن حركة المركبات من المحطة المركزية في بيت لحم باتجاه محافظة الخليل والعكس ستكون عبر مفرق سلطة المياه في بيت لحم، ثم مفرق أرارات في بيت ساحور، مرورًا بشارع الخليفات، ووادي شاهين، وشارع الصف، وشارع الجبل، وبرك سليمان، ومنطقة النشاش.

كما ناشدت سائقي المركبات المتنقلة بين الريف الغربي والريف الشرقي سلوك طرق بديلة، تشمل مفرق الراضي، وشارع جمال عبد الناصر، وشارع الصف، ووادي شاهين، وجبل الخليفات، وصولًا إلى بيت ساحور. وأشارت إلى أن المركبات القادمة من القدس عبر الحاجز الشمالي يمكنها الدخول من خلف الكاريتاس باتجاه الأنطونية، ثم إلى شارع الكركفة، تجنبًا للازدحام.

ونوهت الشرطة إلى أنه سيتم منع وقوف المركبات على جانبي الطريق في شارع وادي معالي، من مفرق السونو وحتى نزلة العين، وكذلك من مفرق مختبر خميس وحتى مفرق السونو. كما سيُمنع وقوف المركبات في شارع العطن على جانبي الطريق من مفرق التراسنطة وحتى طلعة مغارة الحليب، إضافة إلى منع الوقوف أمام المحطة المركزية، وإغلاق الطريق الواصل من سلطة المياه إلى المحطة المركزية من كلا الاتجاهين أمام حركة المركبات.

وأكدت الشرطة أن جميع مداخل ساحة المهد ستكون مغلقة أمام حركة المركبات، اعتبارًا من الساعة الخامسة صباح يوم 24-12-2025 وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، موضحة أن التجار في شارع الفواغرة، والسوق القديم، وساحة المهد، لن يتمكنوا من إدخال بضائعهم قبل هذا التوقيت. وأشارت إلى أن شارع المهد، من مفرق نيسان وحتى منطقة البناشر، سيبقى مفتوحًا بشكل جزئي أمام حركة المركبات.

وأوضحت الشرطة أنه بإمكان الزوار القادمين من مختلف الاتجاهات والمتوجهين إلى ساحة وكنيسة المهد، سواء للمشاركة في استقبال المدبر الرسولي أو قداس منتصف الليل، متابعة رحلتهم عبر المواصلات المحلية إلى أقرب مفترق من ساحة المهد، مفضلة وصولهم سيرًا على الأقدام لتجنب إعاقة حركة السير، مشيرة إلى توفر موقفي المحطة المركزية وموقف الطويل لوقوف المركبات.

وأهاب العميد قنداح بالمواطنين وزوار المدينة ضرورة التعاون واحترام النظام العام، والالتزام بتعليمات الشرطة، مؤكدًا أن نحو 700 عنصر من ضباط وأفراد الشرطة سيشاركون في تأمين هذه الاحتفالات، إلى جانب القوات المشاركة من جهاز الأمن الوطني وباقي الأجهزة الأمنية.

ودعت الشرطة المواطنين إلى التحلي بالصبر وتحمل الإجراءات المتخذة، وضبط النفس، والإبلاغ الفوري عن أي إشكاليات أو اعتداءات قد تحدث من قبل أشخاص مشبوهين أو خارجين عن القانون، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 100.