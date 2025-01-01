محدث ..4 شهداء ومصابون في خروقات متواصلة لجيش الاحتلال في قطاع غزة

غزة/سما/

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، استهدافاتها المدفعية والجوية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ضاربة بعرض الحائط اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وارتقت شهيدة وأصيب آخرون، مساء اليوم، برصاص جيش الاحتلال خارج مناطق انتشاره في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطنة نهى نعمان زويد (48 عامًا) وإصابة عدد من المواطنين برصاص قناص إسرائيلي استهدف عمارة الملش في شارع يافا بحيّ التفاح.

وفي وقت سابق، استشهد 3 مواطنين جراء استهدافهم من طائرات الاحتلال قرب محطة الشوا للمحروقات في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات قصف مدفعي وجوي وإطلاق نار في مناطق متفرقة شرقي القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وشمال غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي خان يونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار من الطيران المروحي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ضمن سلسلة خروقات اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في 10 أكتوبر/تشرين أول الماضي.