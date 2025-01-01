  1. الرئيسية
شهيدان بغارتين إسرائيليتين على بلدة ياطر جنوبي لبنان

الأحد 21 ديسمبر 2025 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان بغارتين إسرائيليتين على بلدة ياطر جنوبي لبنان



القدس المحتلة/سما/

استشهد شخصان بغارتين إسرائيليتين اليوم الأحد على بلدة ياطر جنوبي لبنان في إطار انتهاكات تل أبيب المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان إلى أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة ياطر، ثم أغارت مجددًا مستهدفة حي الكسار في البلدة ذاتها.

من جهته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن سلاح الجو هاجم عنصرين من حزب الله في بلدة ياطر.

وتاتي هذه الغارات تأتي قبل أيام قليلة من انتهاء المهلة التي تحدث عنها المسؤولون الإسرائيليون طيلة الفترة الماضية نهاية هذا العام كموعد محدد لنزع سلاح حزب الله وسط تهديدات إسرائيلية بتصعيد على الجبهة اللبنانية.

وفي وقت سابق اليوم، تعرضت بلدة كفرشوبا جنوب لبنان لرشقات رشاشة ثقيلة من مواقع إسرائيلية في رويسة العلم، ما أدى لتضرر عدد من المنازل.

