مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية بحماية الاحتلال

القدس المحتلة / سما/

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت محافظة القدس، بأن 645 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح، حيث أدّى عشرات منهم طقوساً تلمودية ورقصات غنائية، والتقطوا صوراً تذكارية داخل باحاته، تزامناً مع ما يسمى بـ "رأس الشهر العبري".

وأضافت مصادر أن مستوطنين اقتحموا ساحة حائط البراق غرب المسجد الأقصى، وأدّوا صلوات تلمودية في المكان.

وفي السياق ذاته، أقام مستوطنون الليلة الماضية حفلات صاخبة في ساحة حائط البراق، تزامناً مع دخول رأس الشهر العبري واليوم السادس من عيد "الحانوكاة".