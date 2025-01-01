  1. الرئيسية
18 شهيدا وانهيار 46 منزلا منذ بداية المنخفض في غزة

الأحد 21 ديسمبر 2025 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما/

قالت وزارة الداخلية بغزة ان 18 شهيداً ارتقوا جراء انهيار 46 منزلا في محافظات القطاع منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

وحذرت وزارة الداخية من اتساع نطاق الكارثة مع استمرار منع الإعمار وعدم إدخال المنازل المؤقتة، وتزداد الخطورة بسبب دخول فصل الشتاء الذي يزيد من احتمالية انهيار المباني الآيلة للسقوط والمتضررة من حرب الإبادة الإسرائيلية.

وناشدت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والعمل على إدخال مواد الإعمار والمنازل المؤقتة لإيواء النازحين المشردين بشكل آمن، وإن كل مماطلة أو تأخير يفاقم من خطورة الواقع الإنساني ويعرض حياة مئات الآلاف لخطر الموت المباشر، حيث أُجبر المواطنون على اللجوء للسكن في مبان آيلة للسقوط هرباً من قسوة العيش في الخيام التي لم تعد حلاً ولا توفر لهم الحماية.

وأهابت بالمواطنين إلى توخي الحذر والتأكد من سلامة المباني التي يقيمون فيها حرصاً على حياتهم، واتباع التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الشأن.

