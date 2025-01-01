  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أهالي جنين يشيعون جثمان الشهيد زيود في السيلة الحارثية

الأحد 21 ديسمبر 2025 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهالي جنين يشيعون جثمان الشهيد زيود في السيلة الحارثية



جنين/ سما/

شيعت جماهير غفيرة في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، اليوم الأحد، جثمان الشهيد أحمد سائد زيود (22 عاما) إلى مثواه الأخير، الذي ارتقى برصاص الاحتلال يوم أمس خلال اقتحام البلدة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى ابن سينا في جنين، وجاب شوارع المدينة، قبل أن ينقل جثمان الشهيد إلى منزل ذويه، لإلقاء نظرة الوداع الاخيرة، ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يواروه الثرى.

وبالتزامن مع استشهاد الشاب زيود، أعدم الاحتلال يوم أمس الطفل ريان ابو معلا (15 عاما) من بلدة قباطية جنوب جنين، واحتجز جثمانه.

وباستشهاد زيود وابو معلا ترتفع حصيلة الشهداء في محافظة جنين منذ بدء العدوان على مدينة ومخيم جنين في الحادي والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي إلى 62 شهيدا.

الأكثر قراءة اليوم

محطة أمريكية : عصابات مسلحة ترفع راية "اليوم التالي" في قطاع غزة ..

لن نسمح لك بتشويه سمعة ترامب ..نتنياهو أمام اختبار النفوذ الأمريكي في غزة

ويتكوف : اتفاق مصري قطري تركي أميركي على دعم تشكيل مجلس السلام كإدارة انتقالية

رئيس المخابرات التركية يبحث مع قيادة حماس المرحلة الثانية من خطة غزة

تحقيق "نيويورك تايمز" حول إبستين ..اتهامات بتجاهل البعد الإسرائيلي

لقطات صادمة ومقلقة لطفل مع المجرم الجنسي جيفري إبستين في وثائقه الجديدة

الاحتلال : إنهاء عمليات "التطهير" شرق القطاع والشاباك يحذر : حماس تعيد فرض سيطرتها

الأخبار الرئيسية

إيران تُرعب إسرائيل مجددًا بهذا الجانب الأمني “الحساس”..

ويتكوف

وجهة سياحية فاخرة.. خطة أمريكية بقيمة 112 مليار دولار لتحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط

ترامب ونتنياهو في ميامي لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة

واشنطن : السعي لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق غزة سيستغرق فترة طويلة

فيدان يتحدث عن "تفاهمات مبشرة" خلال اجتماع ميامي.. ماذا بشأن إعادة الإعمار؟

الاتصالات الفلسطينية