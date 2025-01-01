وجهة سياحية فاخرة.. خطة أمريكية بقيمة 112 مليار دولار لتحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط

غزة/سما/

كشف تقرير عن تطوير المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف خطة ضخمة بقيمة 112.1 مليار دولار لإعادة تشكيل قطاع غزة وتحويله إلى وجهة سياحية فاخرة.

ويأتي ذلك في سياق تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة إعمار غزة عقب رعايته لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بعد الحرب التي اندلعت في أكتوبر، إذ سبق له أن طرح فكرة تحويل القطاع إلى ما أسماه ريفييرا الشرق الأوسط.

وتشير المعلومات إلى أن كوشنر وويتكوف عملا خلال الأسابيع الستة الماضية على صياغة مقترح أولي أطلق عليه اسم مشروع شروق الشمس (Project Sunrise)، يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع غزة بالكامل وتحويله على مراحل إلى منطقة حديثة ذات طابع استثماري وسياحي.

وتتضمن الخطة أفكارا مكلفة وطموحة، من بينها تطوير فنادق فاخرة على الشاطئ، وإنشاء شبكة سكك حديدية عالية السرعة، واعتماد شبكات كهرباء محسنة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفق ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال.

وعمل كوشنر، الذي يتمتع بخبرة طويلة في قطاع العقارات، وويتكوف بالتعاون مع مساعد البيت الأبيض جوش غرينباوم، كما أجروا مشاورات مع مسؤولين إسرائيليين ومتعاقدين من القطاع الخاص.

ويقدّر المشروع كلفته الإجمالية بنحو 112.1 مليار دولار موزعة على عشر سنوات، على أن تمول الولايات المتحدة نحو نصف هذا المبلغ عبر منح وضمانات ديون، بينما يتم تسديد الديون المفروضة على غزة من خلال الأرباح المتوقعة من عملية التطوير.

وبحسب مسؤولين، في حال الموافقة على الخطة، يمكن أن يبدأ تنفيذها خلال شهرين، إلا أن ذلك يتطلب أولا معالجة تحديات هائلة، من بينها إزالة نحو عشرة آلاف جثة من تحت ما يقارب 68 مليون طن من الأنقاض، وتنظيف التربة من التلوث، وإزالة الذخائر غير المنفجرة.

وعند انطلاق المشروع، يتضمن برنامجا من أربع مراحل، تبدأ بتوفير مساكن مؤقتة، ومستشفيات ميدانية، وعيادات متنقلة لمعالجة الجرحى، قبل الانتقال إلى إعادة بناء البنية التحتية الأساسية من طرق معبدة وخطوط كهرباء جديدة وزراعة الأراضي، وصولا إلى الجوانب الأكثر تطورا وحداثة.

وعرضت الولايات المتحدة الخطة على تركيا ومصر وعدد من دول الخليج، إلا أن المقترح لا يوضح مصادر تمويل النصف الآخر من الكلفة، كما لا يحدد مصير نحو مليوني فلسطيني سيتأثرون بعمليات البناء، باستثناء الإشارة إلى حلول سكنية مؤقتة.

ويبدي مسؤولون شكوكا جدية حول إمكانية تنفيذ المشروع، لا سيما في ظل التشكيك في استعداد حماس لنزع سلاحها بما يسمح ببدء الخطة فعليا.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض في بيان إن إدارة ترامب ستواصل العمل مع شركائها للحفاظ على سلام دائم ووضع الأسس لغزة مستقرة ومزدهرة.

المصدر: "ديلي ميل"