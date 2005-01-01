  1. الرئيسية
الكابينيت يوافق على مقترح لشرعنة 19 مستوطنة بالضفة الغربية

الأحد 21 ديسمبر 2025 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

وافق "الكابنيت" الحربي والسياسي على اقتراح وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" ووزير الحرب يسرائيل كاتس باقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربي.

وبحسب المواقع العبرية تُعدّ هذه المواقع ذات أهمية استراتيجية بالغة للاستيطان، لا سيما إعادة انشاء مستوطنتي غانيم وكاديم المخلاه عام 2005 في جنين.

وتتوزع المستوطنات التسع عشرة على خمسة مجالس استيطانية منتشرة في الضفة الغربية وهي: الوسط - ست مستوطنات: كيدا، وإيش كوديش، وجفعات هاريل (المنفصلة عن مستوطنة جفعات هاروه)، وميشال، وكوخاف هشاحر الشمالية، ونوف جلعاد.

شمال الضفة - سبع مستوطنات: غانم، وكاديم، وشاليم، وهار بيزك، وريحانيت، وروش هاعين الشرقية، وتامون.

بيت لحم- ثلاث مستوطنات: بيني كيدم، ويتسيف (شادما)، وياعير الكرين.
غور الأردن - مستوطنتان: اللنبي، وياتب الغربية.

الخليل - جنوب الضفة الغربية - مستوطنة واحدة: ناهال دوران.

وتنضم هذه المستوطنات الـ 19 إلى 50 مستوطنة تم الإعلان عنها وتنظيمها تحت قيادة الوزير سموتريتش - ليصبح المجموع 69 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية في غضون ثلاث سنوات، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال سموتريتش: "نواصل كتابة التاريخ في مجال الاستيطان وفي دولة إسرائيل. في ثلاث سنوات، أنشأنا 69 مستوطنة جديدة - وهو رقم قياسي غير مسبوق.

واضاف "نحن نوقف قيام دولة فلسطينية إرهابية على أرض الواقع. سنواصل التطوير والبناء والاستيطان في أرض أجدادنا، إيمانًا منا بصواب الطريق".

