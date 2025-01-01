  1. الرئيسية
ترامب ونتنياهو في ميامي لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة

الأحد 21 ديسمبر 2025 11:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن المستوى السياسي في إسرائيل يترقب اللقاء المقرر عقده، يوم الاثنين المقبل في مدينة ميامي، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاتخاذ قرار بشأن كيفية الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من المخطط المتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الرئيس ترامب من المتوقع أن يعرض على نتنياهو، خلال اللقاء، آلية الإدارة الأميركية لدفع هذه الخطوة قدمًا، إلى جانب القرارات المرتبطة بها.

وأضافت أن القلق داخل إسرائيل يتركز بشكل أساسي حول كيفية ربط نزع سلاح حركة حماس باستمرار انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من أراضي القطاع، فضلًا عن المطالب الإسرائيلية المتعلقة بالكشف عن الأنفاق المتبقية لدى الحركة والعمل على تدميرها.

واتفقت واشنطن وقطر ومصر وتركيا التي تتوسط المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، على تواصل المشاورات خلال الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة.

وقالت بعد محادثات جرت بين وزراء خارجية الدول المذكورة مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في ميامي، إنه “نؤكد على الالتزام الكامل بجميع بنود خطة ترامب للسلام في غزة، وندعو الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها”.

