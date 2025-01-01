إسرائيل تلمح لمهاجمة إنتاج صواريخ بالستية إيرانية وترميم دفاعات جوية

القدس المحتلة/سما/

ادعت مصادر أمنية إسرائيلية أن قلقا يسود جهاز الأمن حيال "وتيرة ترميم منظومة الصواريخ البالستية الإيرانية"، وأن إسرائيل "تتابع بقلق عودة إيران إلى إنتاج صواريخ أرض – أرض بأحجام كبيرة، وكذلك ترميم منظومات الدفاع الجوي التي تضررت جدا" خلال الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، في حزيران/يونيو الماضي، في تلميح لاستهدافها بهجوم جديد محتمل.

وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون "إننا قلقون من ترميم المنظومات الصاروخية، لكننا لسنا متفاجئين. وفي الأشهر الأولى بعد الأسد الصاعد (التسمية الإسرائيلية للحرب على إيران)، كانت المحفزات الإيرانية لترميم هذه المنظومات متدنية نسبيا، ونرى الآن محفزات متزايدة لديهم. ويوجد إدراك أن الجولة القادمة ضد إيران ستكون أشد ومعقدة أكثر"، حسبما نقلت عنهم إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الأحد.

وحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإن عدد الصواريخ التي تنتجها إيران شهريا أقل بكثير من العدد الذي ذكرته شبكة NBC، وهو 3000 صاروخ، وقالوا إنه "يحظر الاستخفاف بأعداد أقل بكثير أيضا".

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحالي، إيال زامير، وصف الصواريخ البالستية، في مقال نشره قبل سنوات، بأنها "فوق تقليدية" أو "دون مستوى نووي"، بادعاء أنها "تشكل تهديد وجودي على إسرائيل لا يقل عن تهديد نووي".

وحول ما إذا سيوافق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على هجوم ضد إيران، أشارت الإذاعة إلى أنه خلال محادثة بين نتنياهو وترامب، قبل الحرب ضد إيران، في حزيران/يونيو، قال ترامب لنتنياهو إنه "يجدر جدا أن تنجحوا، لأنه إذا فشلتم وقالوا لي إن نتنياهو يتصل بي، فإنني سأسأل "من هذا نتنياهو؟’".

وكشف وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد فترة قصيرة من انتهاء الحرب ضد إيران، عن هذه المحادثة، وتم حظر نشرها في حينه، لكن هذا الحظر ألغي الآن، حسب الإذاعة.

وأعطى ترامب نتنياهو ضوءا أخضر لهجوم ضد إيران في حينه، وشاركت الولايات المتحدة في هذه الحرب وشنت غارات جوية شديدة ضد منشآت نووية إيرانية، وأعلن ترامب أنه تم تدمير البرنامج النوي الإيراني.