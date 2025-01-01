  1. الرئيسية
الأحد 21 ديسمبر 2025 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني: نقلنا جثامين 94 شهيدا من مقبرة الصحابة



غزة/سما/

اعلن الدفاع المدني بغزة انه نقل بالتعاون مع الأهالي جثامين 94 شهيدًا تم دفنهم سابقا خلال الحرب في مقبر عشوائية في شارع الصحابة وسط مدينة غزة.

وأوضح انه جرى تسليم جثامين الشهداء إلى قسم الطب الشرعي في مجمع الشفاء الطبي بغزة، لعمل الإجراءات اللازمة تمهيدا لدفنهم في مقبرة الشهداء في دير البلح.

وأشار في بيان له إلى أن طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع وزارتي الصحة والأوقاف أتمت نقل جثامين آلاف الشهداء ممن تم دفنهم في مناطق عشوائية، جزء منهم لم يتم التعرف على هويتهم، حيث جرى دفنهم في مقبرة الشهداء في دير البلح بالمحافظة الوسطى.

