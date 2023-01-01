  1. الرئيسية
اعتقال 3 فلسطينيين من غزة في رهط دخلوا إسرائيل خلال هجوم 7 أكتوبر

الأحد 21 ديسمبر 2025 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 3 فلسطينيين من غزة في رهط دخلوا إسرائيل خلال هجوم 7 أكتوبر



القدس المحتلة/سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، اعتقال ثلاثة فلسطينيين من قطاع غزة في مدينة رهط دخلوا إسرائيل خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ويُشتبه في ضلوعهم بأنشطة أمنية.

وذكرت الشرطة أن الاعتقال جرى خلال عملية تفتيش نفذتها كلاب بوليسية في مجمع سكني في مدينة رهط بالنقب، على ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية صباح الأحد.

وعثر بحوزة المشتبه بهم خلال مداهمة المجمع السكني على مخرطة حديدية يشتبه في استخدامها لتصنيع أسلحة، إضافة إلى نحو 50 رصاصة عيار 9 ملم وكمية من الذخيرة الخاصة ببندقية كلاشينكوف.

وبحسب البيان، نُقل المعتقلون بعد توقيفهم إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) لاستكمال التحقيق والإجراءات القانونية.

وأوضحت الشرطة أن الاعتقالات جاءت في إطار عملية أمنية بدأت قبل نحو شهر، شملت عشرات المداهمات لمجمعات سكنية في مناطق مختلفة.

وأسفرت الحملة، بحسب مزاعم الشرطة، عن اعتقال أكثر من 250 مشتبهًا بهم بتهم تتعلق بحيازة واستخدام وسرقة أسلحة والتورط في نزاعات، إضافة إلى فرض غرامات مالية بنحو مليون شيكل.

وأشارت الشرطة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعتقل فيها فلسطينيون من غزة تسللوا إلى إسرائيل خلال أحداث 7 أكتوبر في مدينة رهط، إذ سبق اعتقال شخصين في عملية مشتركة نفذتها وحدة خاصة من شرطة الحدود بتوجيه من جهاز الشاباك.

وأوضحت الشرطة أن المعتقلين لا ينتمون جميعهم إلى حركة حماس، مشيرة إلى أن أحدهم دخل من قطاع غزة بدافع النهب، فيما يشتبه بأن الآخر ناشط في حماس.

