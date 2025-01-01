الشاباك يحذر : حماس تعيد فرض سيطرتها خارج الخط الاصفر

القدس المحتلة/سما/

بعد شهرين ونصف من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أكد مصدر عسكري أن قوات الجيش الإسرائيلي العاملة على طول الخط الأصفر اكملت ما اسماه عملية تطهير المنطقة بأكملها.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية أن هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي قد انتهى تقريباً من تطهير 52% من قطاع غزة الخاضع لسيطرة إسرائيل.

نفّذت ست كتائب من جيش الاحتلال خلال الأشهر الماضية عمليات داخل الخط الأصفر، أسفرت عن تدمير عشرات الكيلومترات من البنية التحتية فوق الأرض وتحتها، بما فيها أنفاق لفصائل مسلحة، حيث جرى هذا الأسبوع وحده استهداف 90 هدفاً في غزة ضمن عمليات تطهير المنطقة.

يؤكد الجيش الإسرائيلي أن عمل القوات مستمر، وأنه قد توجد بقايا بنية تحتية مسلحة في هذه المنطقة. ومع ذلك، يؤكد الجيش أن عملية تطهير المنطقة على طول الخط الأصفر قد اكتملت بشكل شبه كامل.

رغم التحديثات المتفائلة، كشفت القناة العبرية ان الوضع خارج الخط الأصفر في قطاع غزة لا يُعد إيجابياً من منظور إسرائيل، إذ أفاد الشاباك خلال نقاش أمني هذا الأسبوع بأن حماس تواصل فرض سيطرتها.