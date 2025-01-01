الطيراوي يرفض ممارسات "تمكين" ويؤكد دعم حركة فتح للأسرى والجرحى وأسر الشهداء

  1. الرئيسية
الأحد 21 ديسمبر 2025 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

 أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء توفيق الطيراوي، دعمه الكامل وتأييده الثابت للأسرى الفلسطينيين والجرحى وأسر الشهداء، في ظل ما وصفه بممارسات مشينة لمؤسسة "التمكين الاقتصادي" في التعامل مع ملفهم.

وقال الطيراوي، في بيان مساء اليوم السبت، إن "تحويل هذا الملف الوطني الجامع، الذي شكّل على مدار عقود أحد أعمدة المشروع الوطني الفلسطيني، إلى جهة تتعامل معه بمنطق (الحالات الاجتماعية) واستبيانات المسح، يُعد مساسًا خطيرًا بالكرامة الوطنية وتشويهًا لتضحيات من قدموا أرواحهم وأجسادهم دفاعًا عن حرية وكرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه".

وأضاف أن "فرض الاستمارات على الأسرى وذويهم وربط حقوقهم المالية والمعنوية بمعايير لا تليق بتاريخهم النضالي هو سلوك مرفوض وطنيًا وأخلاقيًا، ويعطي مبررًا لوصم المؤسسة بمسلكيات تتناقض مع الثوابت الوطنية وكرامة الشعب الفلسطيني".

وأكد الطيراوي أن "الأسرى والجرحى وأسر الشهداء ليسوا عبئًا اجتماعيًا أو حالات إنسانية طارئة، بل هم طليعة الحركة الوطنية وضميرها الحي، وحقوقهم واجب وطني وقانوني غير قابل للنقاش أو المساومة"، مشيرًا إلى موقف الرئيس محمود عباس بعدم السماح بالمساس بحقوق الأسرى ماديًا أو معنويًا.

ودعا الطيراوي قيادة حركة فتح، وعلى وجه الخصوص اللجنة المركزية، إلى "التحرك الفوري وفتح نقاش جدي لإيجاد حلول وطنية تضمن الحفاظ الكامل على حقوق وكرامة الأسرى والجرحى وأسر الشهداء، مع استبعاد مؤسسة (تمكين) عن هذا الملف ووقف أي إجراءات تمس بجوهر القضية".

وختم بيانه بالقول: "سيبقى الوفاء للأسرى والشهداء والجرحى معيارًا لصدق انتمائنا الوطني، وأي مساس بهم هو مساس بجوهر حركة فتح وبالهوية النضالية لشعبنا الفلسطيني. المجد للشهداء، والحرية للأسرى، والشفاء العاجل لجرحانا".

