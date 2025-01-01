غزة.. الاحتلال يواصل اطلاق النار على طول الخط الأصفر وانهيار مزيد من المنازل

غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 72 وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

وأطلق الطيران المروحي يطلق نيرانه تجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار بشكل كثيف شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وفتحت الآليات الإسرائيلية نيران رشاشاتها جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزةاضافة الي اطلاق نار شرق رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وفي تداعيات المنخفض الجوي.

ونجح الدفاع المدني في انقاذ خمسة مواطنين بينهم طفلة وامرأتين انهار عليهم سقف منزلهم في "الشيخ رضوان"من بين 8 أشخاص، بعد أن انهار عليهم سقف منزلهم الأخير، المكون من 3 طوابق في الشارع الثاني بمنطقة الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، ويعود لعائلة "لبد" وحالت الظروف الصعبة في المكان دون الوصول إلى ثلاثة آخرين لا زالوا مفقودين.

الاحصائيات

ووصل إلى مشافي القطاع 13 شهيدا بينهم ستة جدد وسبعة انتشال إضافة إلى 20 اصابة خلال الـ48 ساعة الماضية

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): بلغ إجمالي الشهداء: 401 شهيد و1108 مصاب فيما جرى انتشال641 جثمان شهيد.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70925 شهيدًا 171185 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 م.

واضافت لجنة الشهداء 243 شهيد للإحصائية التراكمية ممن اكتملت بياناتهم قبل 12 ديسمبر الحالي.