ويتكوف : اتفاق مصري قطري تركي أميركي على دعم تشكيل مجلس السلام كإدارة انتقالية

السبت 20 ديسمبر 2025 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
ويتكوف : اتفاق مصري قطري تركي أميركي على دعم تشكيل مجلس السلام كإدارة انتقالية



واشنطن/سما/

أصدرت الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا بيانا مشتركا أكدت فيه إحراز تقدم في المرحلة الأولى من اتفاق غزة، الذي تضمن تنسيقا للمساعدات الإنسانية وإعادة الجثث وتخفيفا للأعمال القتالية.

وجاء في البيان أن الدول الأربع تدعم إنشاء وتشغيل مجلس السلام كإدارة انتقالية، مؤكدة على "تمكين هيئة حكم في غزة تحت سلطة غزية موحدة ضمن المرحلة الثانية" من خطة السلام.

كما أكد البيان على "الالتزام الكامل بجميع بنود خطة الرئيس ترامب للسلام"، داعيا جميع الأطراف إلى "الالتزام بتعهداتهم وضبط النفس".

وأشار البيان إلى أن المشاورات ستستمر خلال الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

ويتكوف

وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، إن ممثلين عن واشنطن ومصر وقطر وتركيا اجتمعوا يوم الجمعة في ميامي لدفع الاستعدادات للمرحلة الثانية من اتفاق غزة قدما.

وأوضح ويتكوف، عقب اجتماع مع مسؤولين من قطر ومصر وتركيا، أن المرحلة الأولى من اتفاق غزة "حققت تقدما شمل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية وعودة الجثامين وانسحابا جزئيا للقوات وخفض الأعمال العدائية".

وأضاف أن المجتمعين في ميامي شددوا على "ضرورة تمكين هيئة حكم في غزة تحت سلطة موحدة لضمان حماية المدنيين"، كما أكدوا "دعم إنشاء وتفعيل مجلس السلام في أقرب وقت كإدارة انتقالية".

ولفت إلى أن "المشاركين في اجتماع ميامي دعوا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم وضبط النفس"، مشيرا إلى أن "المشاورات ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية"

