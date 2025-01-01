رئيس المخابرات التركية يبحث مع قيادة حماس المرحلة الثانية من خطة غزة

انقرة/سما/

بحث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، اليوم السبت، مع رئيس فريق التفاوض في حركة حماس خليل الحية، في إسطنبول، سبل المضي قدماً نحو المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما أفادت به مصادر أمنية تركية لوكالة "رويترز".

وذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن قالن التقى بوفد حماس في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرين إلى أن الجانبين ناقشا الخطوات اللازمة لمنع انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وأضافت، دون الخوض في التفاصيل، أنهما بحثا أيضاً الإجراءات اللازمة لحل القضايا العالقة تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية أن وفد حماس أكد خلال اللقاء التزامهم بقواعد وقف إطلاق النار.

كما قدم الوفد لرئيس جهاز الاستخبارات التركي معلومات حول الانتهاكات التي يرتكبها الجانب الإسرائيلي.

وتم خلال الاجتماع التركيز على الجهود المكثفة التي تبذلها تركيا، بصفتها دولة ضامنة، من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.

كما جرى تقييم الخطوات التي يمكن اتخاذها لمنع الانتهاكات الإسرائيلية.

وتشاور الجانبان حول تهيئة الشروط اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، والإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلات القائمة.

وخلال اللقاء، تم أيضا تقديم إحاطة حول المساعدات الإنسانية التي توفرها تركيا لغزة، إلى جانب مناقشة الجهود المبذولة بالتعاون مع دول المنطقة والمنظمات الدولية لإدخال المزيد من المساعدات، وعلى رأسها الخيام، إلى القطاع.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان مجددا على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية والحفاظ على هدف إقامة دولة فلسطين المستقلة.

ويأتي اللقاء بعدما استضافت مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، الجمعة، اجتماعاً رفيع المستوى بين الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، في مسعى لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وقال متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، السبت، إن اجتماع مسؤولين من تركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر بشأن قطاع غزة في ميامي بحث مسائل متعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، وتبادل وجهات النظر حول مسار الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وأوضح كتشالي على منصة "إكس" أن وزير الخارجية هاكان فيدان مثل تركيا في الاجتماع الذي بحث التطورات في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الاجتماع "أكد على استمرار وقف إطلاق النار الذي تحقق في المرحلة الأولى رغم الانتهاكات، وعلى اكتمال عملية الإفراج عن الرهائن وتوقف الاشتباكات إلى حد كبير".

ولفت كتشالي إلى أن "المباحثات ناقشت الترتيبات الكفيلة بضمان إدارة غزة من قبل الفلسطينيين فيها فيما يخص المرحلة الثانية، والخطوات المزمع اتخاذها بشأن مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية المنصوص عليهما في خطة السلام"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

ونصّ اتفاق غزة على أن توافق حماس على التخلي عن السلطة في القطاع وتشكيل حكومة "تكنوقراط" في غزة، والموافقة على نشر قوة استقرار دولية، والبدء في عملية نزع السلاح، وتفكيك الأنفاق والبنية التحتية العسكرية التابعة للحركة.

في المقابل، يتعين على إسرائيل إعادة فتح معبر رفح بين مصر وغزة في الاتجاهين، والبدء في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل انسحاباً إضافياً للجيش الإسرائيلي.