إسرائيل تعلن اعتقال شخص ينتمي لداعش في جنوب سوريا

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، اعتقال شخص للاشتباه في انتمائه إلى تنظيم داعش في جنوب سوريا.

وأضاف البيان أن عملية الاعتقال نفذتها قوات لواء الجولان بالتعاون مع محققين من الوحدة 504، وتم نقل المشتبه به للتحقيق معه داخل إسرائيل.

كما لفت البيان إلى أن الاعتقال جرى "خلال عملية ليلية نُفذت هذا الأسبوع" في بلدة الرفيد التابعة لمحافظة القنيطرة في جنوب سوريا.

لكن هيئة البث الرسمية، أكدت في وقت لاحق، على أن إسرائيل لم تشارك في الهجمات الأميركية على داعش الأخيرة في سوريا.

وفي تزامن مع البيان الإسرائيلي، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بتوغل قوات الاحتلال مساء اليوم في ريف القنيطرة الشمالي.

وذكرت الوكالة أن "دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من خمس آليات عسكرية، توغلت انطلاقاً من نقطة العدنانية باتجاه قرية أم العظام، سالكة الطريق المحاذي لسد المنطرة، وصولاً إلى قرية السعايدة في ريف القنيطرة الشمالي".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت في وقت سابق اليوم، في عدة قرى بريف القنيطرة الجنوبي والأوسط.

وتواصل إسرائيل سياساتها في خرق اتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974، من خلال التوغّل في أرياف محافظتي القنيطرة ودرعا، والاعتداء على السوريين.

وفي السياق ذاته، قال مسؤولون أميركيون إن الجيش شن ضربات واسعة النطاق على عشرات الأهداف التابعة لتنظيم داعش في سوريا أمس الجمعة ردا على هجوم على جنود أميركيين.

وشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات جوية وعمليات برية في سوريا تستهدف المشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش في الشهور القليلة الماضية، بمشاركة قوات الأمن السورية في كثير من الأحيان.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الضربات أصابت أكثر من 70 هدفا في أنحاء وسط سوريا، مضيفة أن مقاتلات أردنية قدمت دعما للعملية.

وتتعاون سوريا مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، وتوصلت إلى اتفاق الشهر الماضي عندما زار الرئيس أحمد الشرع البيت الأبيض.