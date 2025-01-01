  1. الرئيسية
شهيد في سيلة الحارثية وإصابة خطيرة في قباطية

السبت 20 ديسمبر 2025 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد في سيلة الحارثية وإصابة خطيرة في قباطية



جنين/سما/

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في بلدة السيلة الحارثية جنوب جنين.

وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشاب أحمد سائد زيود (22 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة لشاب بالرصاص الحي بالصدر في السيلة الحارثية، وأجرت له عملية إنعاش قلب ورئتين، ونقلته إلى المستشفى، حيث أعلن عن استشهاده لاحقا متأثرا بإصابته.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت السيلة الحارثية في وقت سابق من مساء اليوم وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين.

وفي قباطية جنوب جنين، أصيب شاب بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال البلدة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الإصابة التي وصفتها بالخطيرة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قباطية وانتشرت في شوارعها وأطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين.

