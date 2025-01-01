الاحتلال يزعم اغتيال "مسلحين" اجتازا "الخط الأصفر" شمال قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إن قواته قتلت "مسلحين" اثنين اجتازا ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" واقتربا من القوات العاملة في شمال قطاع غزة، في خطوة اعتبرها تشكل "تهديدًا فوريًا".

وأوضح الجيش في بيان له أن قواته رصدت "المسلحين" في وقت سابق اليوم أثناء اقترابهما من مواقع القوات، مشيرا إلى أن سلاح الجو تدخل، بتوجيه من القوات البرية، وقام باستهدافهما "لإزالة التهديد".

وأضاف البيان أن قوات الجيش الإسرائيلي التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية منتشرة في المنطقة "وفقا للاتفاق"، وستواصل العمل لإحباط وإزالة أي تهديد فوري.