  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يزعم اغتيال "مسلحين" اجتازا "الخط الأصفر" شمال قطاع غزة

السبت 20 ديسمبر 2025 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزعم اغتيال "مسلحين" اجتازا "الخط الأصفر" شمال قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إن قواته قتلت "مسلحين" اثنين اجتازا ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" واقتربا من القوات العاملة في شمال قطاع غزة، في خطوة اعتبرها تشكل "تهديدًا فوريًا".

وأوضح الجيش في بيان له أن قواته رصدت "المسلحين" في وقت سابق اليوم أثناء اقترابهما من مواقع القوات، مشيرا إلى أن سلاح الجو تدخل، بتوجيه من القوات البرية، وقام باستهدافهما "لإزالة التهديد".

وأضاف البيان أن قوات الجيش الإسرائيلي التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية منتشرة في المنطقة "وفقا للاتفاق"، وستواصل العمل لإحباط وإزالة أي تهديد فوري.

الأكثر قراءة اليوم

بتكلفة 120 مليار دولار..الولايات المتحدة تكشف خطة " شروق الشمس" لتحويل غزة إلى مدينة تكنولوجية متطورة

خيارات “قاسية” تنتظر الفلسطينيين.. اتصالات مكثفة لدفع اتفاق وقف النار في غزة إلى المرحلة الثانية ونتنياهو يضع العقبات

5 شهداء في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة

تجديد تفويض الأونروا صدم واشنطن وتل ابيب..الماكنة الدعائية الاسرائيلية عن التحريض على مناهج التعليم الفلسطينية

لن نسمح لك بتشويه سمعة ترامب ..نتنياهو أمام اختبار النفوذ الأمريكي في غزة

فورين بوليسي : هل يتحول التعافي واعادة اعمار غزة إلى مشروع يمتد لعقود وسط عقبات أمنية وسياسية؟

ميدل إيست اي: أمريكا وإسرائيل والإمارات تبحث استخدام غاز غزة لتمويل إعادة الإعمار

الأخبار الرئيسية

محطة أمريكية : عصابات مسلحة ترفع راية "اليوم التالي" في قطاع غزة ..

لن نسمح لك بتشويه سمعة ترامب ..نتنياهو أمام اختبار النفوذ الأمريكي في غزة

خيارات “قاسية” تنتظر الفلسطينيين.. اتصالات مكثفة لدفع اتفاق وقف النار في غزة إلى المرحلة الثانية ونتنياهو يضع العقبات

وزير الدفاع التركي : إسرائيل ترفض مشاركتنا في قوة غزة لكن المحادثات مستمرة

IMG_3023

بتكلفة 120 مليار دولار..الولايات المتحدة تكشف خطة " شروق الشمس" لتحويل غزة إلى مدينة تكنولوجية متطورة

الاتصالات الفلسطينية