صحة غزة: حصيلة الشهداء تتجاوز 70 ألفا.. ومئات الضحايا بعد "إعلان وقف النار"

غزة/سما/

أصدرت وزارة الصحة في غزة بيانا إحصائيا جديدا، كشفت فيه عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 70,925 شهيدا و 171,185 إصابة، وذلك منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وأوضحت الوزارة أنه تم اعتماد 243 شهيدا جديدا ضمن الإحصائية التراكمية خلال الأسبوع الماضي بعد اكتمال بياناتهم.

وأفادت المصادر الطبية بوصول 13 شهيدا إلى مستشفيات القطاع خلال اليومين الماضيين، يتوزعون بين 6 شهداء جدد و 7 شهداء تم انتشال جثامينهم من مناطق متفرقة، بالإضافة إلى تسجيل 20 إصابة جديدة، مما يؤكد استمرار النزيف الميداني رغم التفاهمات المعلن.

وسلط التقرير الضوء على الخسائر البشرية التي سجلت منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، حيث بلغ إجمالي الشهداء منذ ذلك التاريخ 401 شهيدا، ووصل عدد الإصابات إلى 1,108 جريحا، بينما تم انتشال 641 جثمانا كانت عالقة تحت الأنقاض.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن عددا كبيرا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تواصل قوات الاحتلال منع طواكم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وتشير التقديرات إلى أن العجز عن انتشال هؤلاء الضحايا يجعل أعداد الشهداء الحقيقية أعلى بكثير مما يتم رصده رسميا.