الأردن يؤكد مشاركته بعملية “عين الصقر” وقصفه أهدافًا لـ”داعش” في سوريا

عمان/سما/

أكد الأردن، السبت، مشاركته قوات التحالف الدولي في قصف أهداف لتنظيم “داعش” في سوريا.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، إن “سلاح الجو الملكي الأردني شارك بتنفيذ ضربات جوية دقيقة استهدفت عددا من الأهداف التابعة لعصابة داعش الإرهابية في مناطق بسوريا”.

وأضافت أن “المشاركة جاءت بالتعاون مع الولايات المتحدة في إطار عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي انضمت إليه الحكومة السورية مؤخرا”.

كما تأتي المشاركة الأردنية، وفق “بترا”، في “إطار الحرب على الإرهاب، ومنع التنظيمات المتطرفة من استغلال هذه المناطق كنقاط انطلاق لتهديد أمن الجوار السوري والمنطقة، خاصة بعد أن أعاد تنظيم داعش إنتاج نفسه وبناء قدراته في سوريا”.

وفجر السبت، قالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان، إنها “في أعقاب الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية والقوات الشريكة السبت الماضي، بدأت عملية عين الصقر في تمام الساعة الرابعة من مساء الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:00 ت.غ) ضد تنظيم داعش في سوريا”.

وأضافت أنها استهدفت في إطار العملية “أكثر من 70 هدفا في مواقع متعددة في أنحاء وسط سوريا، باستخدام طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ومدفعية”.

ولفتت إلى أن الجيش الأردني قدم دعما للعملية بطائرات مقاتلة.

وبينما لم يكشف بيان “سنتكوم” عن تفاصيل دقيقة بشأن مواقع الضربات، ذكرت قناة “الإخبارية السورية” (رسمية) أن التحالف الدولي استهدف مواقع لتنظيم داعش في كل من بادية معدان بريف محافظة الرقة (شمال شرق)، وبادية الحماد بريف محافظة دير الزور (شرق)، وجبل العمور (وسط).

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قُتل 3 أمريكيين هم عسكريان ومدني، وأصيب 3 عسكريين أمريكيين آخرين، إثر كمين نفذه مسلح من “داعش” في تدمر (وسط)، حسب “سنتكوم”.

فيما أعلنت وزارة الداخلية السورية، في اليوم التالي، القبض على 5 أشخاص مشتبه بهم، عقب هجوم تدمر.

وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انضمت سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، وفق تدوينة لسفارة واشنطن بدمشق عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية.

يُذكر أن التحالف الدولي الذي تأسس عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة، نفّذ منذ ذلك الحين عمليات عسكرية ضد “داعش” في سوريا والعراق بمشاركة العديد من الدول، غير أن الحكومة السورية لم تكن طرفا فيه.