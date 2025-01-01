ندوة دولية قبل شهر رمضان لدعم الاونروا.. د. أبو هولي يلتقي أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة



أطلع وفد فلسطيني رفيع المستوى، أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي قطب مصطفى سانو، على آخر التطورات السياسية والإنسانية في قطاع غزة، كذلك ما تشهده الضفة الغربية بما فيها القدس، من تصعيد خطير في سياسات الاحتلال الإسرائيلي، وفرض نظام فصل عنصري ممنهج يستهدف تهجير شعبنا، من خلال الاقتحامات اليومية للمدن والقرى واستمرار تدمير المخيمات والاعتقالات، كذلك جرائم المستعمرين.

وضم الوفد كلا من: رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي، ووكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية عمر عوض الله، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي هادي شبلي، وقنصل عام دولة فلسطين في جدة إيهاب القيشاوي، ونائب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي نسيم الزعانين.

ونقل أبو هولي تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، للأمين العام للمجمع، وتقديره لجهوده في دعم القضية الفلسطينية، ومواقفه الثابتة والداعمة لحقوق شعبنا وقضيته العادلة.

واستعرض ما تواجهه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" من سياسات تهدف إلى تقويض عملها، وإنهاءه، مطالبا المجمع بالعمل على اتخاذ إجراءات عملية في سبيل دعم الوكالة، وإصدار فتوى تتيح للمسلمين توجيه الزكاة إليها، بما يساهم في دعمها واستمرار عملها الإنساني في دعم اللاجئين الفلسطينيين الذين يقدر عددهم بأكثر من 6.5 مليون.

من جانبه، أكد قطب استمرار المجمع في دعم القضية الفلسطينية، واستعداده للعمل على إصدار فتوى تتيح توجيه الزكاة لوكالة الأونروا.

وأكد أن الوكالة أممية ومتخصصة في تقديم العون والمساعدة للاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن المجمع وبالتنسيق والتعاون مع دولة فلسطين سيعقد ندوة دولية حول هذا الموضوع قبل شهر رمضان المبارك.