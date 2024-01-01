مسؤول إسرائيلي: احتمال تجدد الحرب في لبنان مرتفع و”حزب الله” يعزز قدراته العسكرية

القدس المحتلة/سما/

على الرغم من التفاؤل الحذر الذي خيم على اجتماع ما يعرف بلجنة “الميكانيزم” أمس الجمعة في منطقة الناقورة جنوب لبنان، إلا أن التحذيرات الإسرائيلية من احتمال تجدد الحرب لم تتوقف.

ففيما قال مسؤول أميركي رفيع إن “هناك مؤشرات واعدة في لبنان… لا سيما أن القوات المسلحة تتحسن، أكد مسؤول إسرائيلي بشكل صريح أن “احتمال تجدد الحرب مرتفع”، وفق ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وأشار إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن بأن تعزيز حزب الله لقدراته العسكرية لا يمكن أن يستمر، لاسيما أن الولايات المتحدة كانت حددت نهاية ديسمبر الحالي من أجل نزع سلاح “حزب الله” جنوب نهر الليطاني.

وكانت اللجنة المشرفة على الهدنة بين “حزب الله” وإسرائيل ركزت أمس على كيفية عودة النازحين من الجنوب اللبناني إلى ديارهم، ومعالجة قضايا المدنيين للمساعدة في منع تجدد الحرب في حال عدم الالتزام بالموعد النهائي المحدد بنهاية العام لنزع سلاح حزب الله، وفق ما نقلت “رويترز”.

في حين عكس الاجتماع الخامس عشر للجنة مساعي الولايات المتحدة المستمرة منذ فترة طويلة لتوسيع نطاق المحادثات بين الجانبين لتتجاوز مجرد مراقبة وقف إطلاق النار لعام 2024، وذلك تماشياً مع أجندة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى ترسيخ اتفاقيات السلام في منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوسي درازنين، فضلا عن يوري ريسنيك، وهو مسؤول كبير آخر في مجلس الأمن الإسرائيلي، حضرا اجتماع اللجنة، الذي ضم إلى جانب ممثلين عن اليونيفيل، السفير اللبناني السابق لدى الولايات المتحدة سيمون كرم، و3 ضباط من الجيش اللبناني، والمبعوثة الأميركية مورغان أورتيغوس.

وتضغط الولايات المتحدة بشدة على كل من إسرائيل ولبنان لتجنب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في نوفمبر 2024.

بينما يعتقد عدد من المسؤولين الإسرائيليين أن المواجهة مع حزب الله أصبحت أكثر احتمالاً، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

وكان اتفاق وقف النار نص على وقف الأعمال القتالية وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وصولاً إلى نزع سلاحه في كل لبنان، وعلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي تقدم إليها خلال الحرب الأخيرة.

لكن إسرائيل تواصل تنفيذ غارات جوية على مناطق لبنانية مختلفة، معلنة أنها تهدف لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته بعد تكبده خسائر كبيرة في الحرب.