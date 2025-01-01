واشنطن تفرض عقوبات على عائلة الرئيس الفنزويلي ومقربين منه

واشنطن / وكالات /

أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت عقوبات على أفراد من أسرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ومقربين منهما، وذلك وسط تكثيف واشنطن الضغط على رئيس الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على سبعة أشخاص ذكرت أنهم على صلة بمادورو وزوجته، إذ اتهمهم وزير الخزانة سكوت بيسنت "بدعم دولة المخدرات المارقة التي يقودها نيكولاس مادورو".

وقال بيسنت في بيان "لن نسمح لفنزويلا بالاستمرار في إغراق أمتنا بالمخدرات القاتلة".

وأضاف "يهدد مادورو وشركاؤه المجرمون السلام والاستقرار في نصف الكرة الأرضية. ستواصل إدارة ترامب استهداف الشبكات التي تدعم دكتاتوريته غير الشرعية".

ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية بعد على طلب للتعليق.

وينفي مادورو وحكومته بشدة صلتهما بالجريمة، ويقولون إن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير النظام من أجل السيطرة على احتياطيات فنزويلا النفطية الهائلة.

ويأتي هذا الإجراء في وقت يصعّد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على مادورو، إذ يقوم بحملة للإطاحة به ويحشد الجيش على نطاق واسع في جنوب البحر الكاريبي.

وشنت إدارة ترامب هجمات على سفن يشتبه في تهريبها المخدرات في المنطقة، واحتجزت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا، وأعلنت "حصارا" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتخرج منها.