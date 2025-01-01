  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اطباء بلا حدود : أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال المساعدات

السبت 20 ديسمبر 2025 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
اطباء بلا حدود : أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال المساعدات



غزة /سما/

حذرت منظمة أطباء بلا حدود، من أن أطفال قطاع غزة يموتون بردًا، ودعت إسرائيل إلى السماح بتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية لتمكين الفلسطينيين من الصمود بمواجهة المنخفضات الجوية.

وقالت المنظمة في بيان، توفّي رضيع يبلغ من العمر 29 يومًا في مستشفى ناصر جنوب غزة، بعد ساعتين فقط من وصوله إلى جناح الأطفال الذي تدعمه أطباء بلا حدود".

وأضافت: "رغم كل محاولات العلاج، تعذّر إنقاذ حياة الطفل، حيث قضى نتيجة انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم".

وحذرت أطباء بلا حدود" من أن "طقس الشتاء القاسي، إلى جانب ظروف المعيشة المتردّية أصلًا، يؤديان إلى تفاقم المخاطر الصحية".

ولفتت إلى أن فرقها "تواصل تسجيل معدّلات مرتفعة من التهابات الجهاز التنفسي، ومن المتوقّع أن تزداد هذه الحالات طوال فصل الشتاء، ما يشكّل خطرًا جسيمًا على الأطفال دون سن الخامسة".

وفيما يتعلق بالمنخفض الجوي، قالت المنظمة: "في وقت تتعرّض فيه غزة لأمطار غزيرة وعواصف شديدة، تستمر معاناة مئات آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في خيام مؤقتة ومتهالكة تغمرها المياه".

كما دعت "السلطات الإسرائيلية إلى السماح فورًا بتكثيف إدخال المساعدات إلى غزة وعلى نطاق واسع".

الأكثر قراءة اليوم

بتكلفة 120 مليار دولار..الولايات المتحدة تكشف خطة " شروق الشمس" لتحويل غزة إلى مدينة تكنولوجية متطورة

5 شهداء في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة

التصنيف المرحلي المتكامل يصنف غزة في مرحلة طوارئ غذائية… وإسرائيل تتهمه بتجاهل المساعدات

فورين بوليسي : هل يتحول التعافي واعادة اعمار غزة إلى مشروع يمتد لعقود وسط عقبات أمنية وسياسية؟

هاكابي : انهيار اتفاق غزة مستبعد وعنف المستوطنين إرهاب

تجديد تفويض الأونروا صدم واشنطن وتل ابيب..الماكنة الدعائية الاسرائيلية عن التحريض على مناهج التعليم الفلسطينية

ميدل إيست اي: أمريكا وإسرائيل والإمارات تبحث استخدام غاز غزة لتمويل إعادة الإعمار

الأخبار الرئيسية

وزير الدفاع التركي : إسرائيل ترفض مشاركتنا في قوة غزة لكن المحادثات مستمرة

تجديد تفويض الأونروا صدم واشنطن وتل ابيب..الماكنة الدعائية الاسرائيلية عن التحريض على مناهج التعليم الفلسطينية

IMG_3023

بتكلفة 120 مليار دولار..الولايات المتحدة تكشف خطة " شروق الشمس" لتحويل غزة إلى مدينة تكنولوجية متطورة

جيش الاحتلال يعرب عن "أسفه" لقتل المدنيين و يزعم التحقيق في قصف "حي التفاح"

فورين بوليسي : هل يتحول التعافي واعادة اعمار غزة إلى مشروع يمتد لعقود وسط عقبات أمنية وسياسية؟

الاتصالات الفلسطينية