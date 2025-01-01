وزير الدفاع التركي : إسرائيل ترفض مشاركتنا في قوة غزة لكن المحادثات مستمرة

انقرة/سما/

صرح وزير الدفاع التركي "ياسر غولر" بأن اسرائيل لا ترغب لا ترغب في مشاركة أنقرةبقوة حفظ السلام الدولية في غزة، على الرغم من استمرار المباحثات بين الطرفين".

وأضاف "غولر": "إن تصميم تركيا وقرارها بشأن المشاركة في قوة حفظ السلام في غزة ثابتان لا يتغيران.

وقال "لقد أكملنا جميع استعداداتنا، بما في ذلك الوحدة العسكرية التي سيتم إرسالها".

وفي وقت سابق اكد وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، أن تركيا مستعدة للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية، وأن المحادثات مستمرة مع الأطراف المعنية رغم استبعادها من اجتماع الدوحة.

وذكر فيدان أيضاً أن الاعتراض الإسرائيلي لا يحدد القرار النهائي وحده، وأن أنقرة ما زالت على تواصل مع الدول الأخرى بشأن مشاركتها.