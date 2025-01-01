  1. الرئيسية
بلال أردوغان يعلن تنظيم مسيرة تضامنية مع فلسطين مطلع 2026

السبت 20 ديسمبر 2025 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلال أردوغان يعلن تنظيم مسيرة تضامنية مع فلسطين مطلع 2026



اسطنبول / وكالات/

أعلن رئيس مجلس أمناء وقف نشر العلم، بلال أردوغان، تنظيم مسيرة تضامنية مع فلسطين على جسر غالاطة وسط إسطنبول، صباح اليوم الأول من العام 2026، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وقال أردوغان "في صباح الأول من يناير/ كانون الثاني 2026، سنجتمع مجددا على جسر غالاطة من أجل فلسطين، من أجل القدس. سنجتمع مجددا من أجل شهدائنا".

وأضاف أن "علينا أن نولي اهتماما خاصا ونؤكد على ضرورة عدم تراجع هذا التعاطف في المجتمع، لأن فلسطين شرف للأمة الإسلامية، وشرف لضمير الإنسانية، ولكن للأسف، لم يعد هناك ضميرٌ للإنسانية".

كما دعا بلال أردوغان ممثلي منظمات المجتمع المدني التركية إلى "بذل كل جهد ممكن للحفاظ على هذا الوعي تجاه فلسطين حيا في مدارسهم ومجتمعاتهم ومؤسساتهم وجمعياتهم".

وتابع، "يجب ألا نتجاهل قضية المقاطعة، ولا أن نخفف من حدتها، خاصة إذا استطعنا استهداف ثلاث أو خمس علامات تجارية محددة على الأقل ونجحنا، فحينها يمكن مناقشة علامات تجارية أخرى".

وأردف "لكننا على الأقل رأينا أنه يمكن تحقيق نتائج، وأعتقد أنه من المهم جدا التركيز على هذا الأمر وعدم التراجع عنه".

يذكر أن عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك، شاركوا مطلع العام الجاري في مسيرة تضامنية مع قطاع غزة وسط إسطنبول، نظمتها "منصة الإرادة الوطنية" تحت رعاية "وقف شباب تركيا".

وعقب صلاة الفجر، انطلقت المسيرة التي حملت اسم "الرحمة لشهدائنا والدعم لفلسطين واللعنة لإسرائيل" من مساجد آيا صوفيا وأمين أونو والسلطان أحمد وسليمانية نحو جسر غالاطة.

وطوال العدوان شهدت المدن التركية تظاهرات ومسيرات منددة بالعدوان شارك بها عشرات الآلاف.

وخلّفت الإبادة التي دعمتها واشنطن واستمرت عامين، أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

