بمساعدة الأمن الفلسطيني..العثور على إسرائيلية في أريحا بعد بلاغ كاذب عن اختطافها

اريحا/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن العثور على امرأة إسرائيلية كان يساورها القلق من تعرضها للاختطاف في مدينة أريحا.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد اتصلت المرأة بالشرطة في ساعات المساء المبكرة وأبلغت عن تعرضها للاختطاف واقتيادها إلى أريحا.

وكشفت التحقيقات أن المشتبه به هو أحد معارفها من العمل (فلسطيني)، حيث اصطحبها معه إلى لقاء اجتماعي في المدينة دون علمها المسبق بالوجهة. وعندما أدركت وجودها داخل أريحا، تمكنت من الفرار وإبلاغ الشرطة على الفور.

وفور تلقي البلاغ، بدأت قوات الجيش بعمليات بحث واسعة في المنطقة، بينما عملت طواقم "الإدارة المدنية" على التواصل معها وتحديد موقعها وحمايتها حتى تم تسليمها لقوات الأمن.

وذكرت المصادر أن أجهزة الأمن الفلسطينية ساهمت في عملية العثور على المرأة وتأمينها.

وأوضحت المصادر أن الإسرائيلية، وهي "مهاجرة جديدة" تتحدث الروسية تجد صعوبة في التحدث باللغة العبرية، مما أعاق فهم موقعها بدقة في بداية الحدث. وقد انتهى الحادث بتخليصها وهي بحالة جيدة دون وقوع إصابات.