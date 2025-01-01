واشنطن تطلق عملية "عين الصقر" ضد تنظيم داعش في سوريا

وكالات / سما/

بدأ الجيش الأمريكي غارات جوية على مواقع تنظيم داعش في سوريا، ردًا على مقتل جنديين ومترجم مدني الأسبوع الماضي.

وأكد وزير الدفاع والحرب الأمريكي، بيت هاسيث، أن الجيش أطلق عملية "عين الصقر" التي تستهدف عناصر داعش وأسلحتهم.

واضاف "هذه ليست بداية حرب بل هي إعلان انتقام ولن نتردّد ولن نتراجع أبداً عن الدفاع عن شعبنا".

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إن قواتها بدأت ضربة واسعة النطاق ضد مواقع تنظيم "داعش" ومنشآته العسكرية في سورية.

وبحسب مسؤول أميركي، فإن طائرات مقاتلة ومروحيات وقذائف مدفعية ضربت عشرات المواقع المشتبه أنها تابعة لـ"داعش" في وسط سورية؛ وذكر أن المواقع المستهدفة تشمل مخازن أسلحة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تستمر الغارات الجوية والمدفعية ضد مواقع "داعش" لعدة ساعات؛ بحسب ما نقلت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.