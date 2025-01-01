  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جيش الاحتلال يعرب عن "أسفه" لقتل المدنيين و يزعم التحقيق في قصف "حي التفاح"

السبت 20 ديسمبر 2025 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعرب عن "أسفه" لقتل المدنيين و يزعم التحقيق في قصف "حي التفاح"



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن فتح تحقيق في عملية قصف استهدفت حي التفاح بقطاع غزة، مبديا في الوقت ذاته أسفه لوقوع ضحايا في صفوف من وصفهم بـ "غير المتورطين".

تحقيق وأسف

وأكد جيش الاحتلال في بيانه أنه يجري تحقيقا رسميا حول ملابسات القصف الأخير الذي طال حي التفاح في مدينة غزة.

وفي سياق متصل، صرح جيش الاحتلال بأنه "يأسف لأي مساس بغير المتورطين بغزة"، مشددا على أن قواته تعمل قدر الإمكان على تقليص حجم الأذى الذي قد يلحق بهم خلال العمليات العسكرية.

اشتباه وإطلاق نار

وعلى الصعيد الميداني شمال القطاع، أوضح جيش الاحتلال أن قواته أقدمت على إطلاق النار تجاه مجموعة من الأشخاص، وذلك بعد الاشتباه فيهم أثناء تواجدهم داخل مبان تقع غربي ما يسمى بـ "الخط الأصفر" في شمال قطاع غزة.

وكانت قد أفادت مصادر محلية فلسطينية، يوم الجمعة، باستشهاد ما لا يقل عن ستة فلسطينيين وإصابة آخرين، جراء قصف جوي للإحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تقع بالقرب من مستشفى الدرة في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأوضحت المصادر أن الغارة تمت بينما كانت المدرسة تؤوي مئات النازحين، مما أدى إلى حالة من الذعر والدمار الواسع في مرافق المبنى الذي يستخدم كملجأ للعائلات الفارة من العمليات العسكرية.

عن شهود عيان أن القصف الإسرائيلي ركز على الطابق الثاني من مبنى المدرسة، وذلك في وقت حساس حيث كان يقام حفل زفاف داخل أروقتها، مما حول مظاهر الفرح إلى مأساة بعد سقوط القتلى والجرحى بين المدنيين.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف : نتنياهو يخطط لفرض فتح رفح باتجاه واحد بعد اتفاقية الغاز

مقاطعة اسرائيل..دول جديدة تنسحب من الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” وتحذيرات من انهيار المسابقة بشكل كامل

قبل الهجوم بيوم واحد.. قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول هجوم 7 أكتوبر ورد الجيش الإسرائيلي على المعلومات العاجلة

استطلاع اسرائيلي : الليكود يتراجع والائتلاف يبتعد عن الأغلبية

التصنيف المرحلي المتكامل يصنف غزة في مرحلة طوارئ غذائية… وإسرائيل تتهمه بتجاهل المساعدات

هاكابي : انهيار اتفاق غزة مستبعد وعنف المستوطنين إرهاب

ترامب : اسرائيل واللوبي اليهودي يفقدان قوتهما في واشنطن

الأخبار الرئيسية

IMG_3023

بتكلفة 120 مليار دولار..الولايات المتحدة تكشف خطة " شروق الشمس" لتحويل غزة إلى مدينة تكنولوجية متطورة

فورين بوليسي : هل يتحول التعافي واعادة اعمار غزة إلى مشروع يمتد لعقود وسط عقبات أمنية وسياسية؟

5 شهداء في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة

التصنيف المرحلي المتكامل يصنف غزة في مرحلة طوارئ غذائية… وإسرائيل تتهمه بتجاهل المساعدات

مقاطعة اسرائيل..دول جديدة تنسحب من الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” وتحذيرات من انهيار المسابقة بشكل كامل

الاتصالات الفلسطينية