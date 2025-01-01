جيش الاحتلال يعرب عن "أسفه" لقتل المدنيين و يزعم التحقيق في قصف "حي التفاح"

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن فتح تحقيق في عملية قصف استهدفت حي التفاح بقطاع غزة، مبديا في الوقت ذاته أسفه لوقوع ضحايا في صفوف من وصفهم بـ "غير المتورطين".

تحقيق وأسف

وأكد جيش الاحتلال في بيانه أنه يجري تحقيقا رسميا حول ملابسات القصف الأخير الذي طال حي التفاح في مدينة غزة.

وفي سياق متصل، صرح جيش الاحتلال بأنه "يأسف لأي مساس بغير المتورطين بغزة"، مشددا على أن قواته تعمل قدر الإمكان على تقليص حجم الأذى الذي قد يلحق بهم خلال العمليات العسكرية.

اشتباه وإطلاق نار

وعلى الصعيد الميداني شمال القطاع، أوضح جيش الاحتلال أن قواته أقدمت على إطلاق النار تجاه مجموعة من الأشخاص، وذلك بعد الاشتباه فيهم أثناء تواجدهم داخل مبان تقع غربي ما يسمى بـ "الخط الأصفر" في شمال قطاع غزة.

وكانت قد أفادت مصادر محلية فلسطينية، يوم الجمعة، باستشهاد ما لا يقل عن ستة فلسطينيين وإصابة آخرين، جراء قصف جوي للإحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة تقع بالقرب من مستشفى الدرة في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وأوضحت المصادر أن الغارة تمت بينما كانت المدرسة تؤوي مئات النازحين، مما أدى إلى حالة من الذعر والدمار الواسع في مرافق المبنى الذي يستخدم كملجأ للعائلات الفارة من العمليات العسكرية.

عن شهود عيان أن القصف الإسرائيلي ركز على الطابق الثاني من مبنى المدرسة، وذلك في وقت حساس حيث كان يقام حفل زفاف داخل أروقتها، مما حول مظاهر الفرح إلى مأساة بعد سقوط القتلى والجرحى بين المدنيين.