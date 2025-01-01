الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل : يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وباردا ، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو، يوم غد الاحد، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والإثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.