بتكلفة 120 مليار دولار..الولايات المتحدة تكشف خطة " شروق الشمس" لتحويل غزة إلى مدينة تكنولوجية متطورة

السبت 20 ديسمبر 2025 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن/سما/

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن تفاصيل مقترح أمريكي جديد يحمل اسم "مشروع شروق الشمس " (Project Sunrise)، يهدف إلى تحويل قطاع غزة من منطقة مدمرة إلى مدينة عصرية متطورة ومنتجع سياحي فاخر على ساحل البحر المتوسط بتكلفة 120خلياو دولار.

ويقود هذا المشروع صهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويت كوف، حيث وضع الفريق مسودة أولية تتضمن رؤية استراتيجية لتحويل القطاع إلى ميتروبوليس تكنولوجي يضم منتجعات شاطئية فاخرة، وقطارات فائقة السرعة، وشبكات كهرباء ذكية معززة بالذكاء الاصطناعي.

وتتضمن الخطة المكونة من 32 صفحة، مقترحات لنقل سكان غزة من الخيام إلى أبراج سكنية حديثة، والانتقال من الفقر إلى الازدهار الاقتصادي، مع التزام الولايات المتحدة بالمساهمة بنحو 20% من تكاليف إعادة الإعمار على مدار 10 سنوات، في حين يتم البحث عن تمويل إضافي من دول الخليج وتركيا ومصر.

وعلى الرغم من طموح الخطة، أبدى مسؤولون أمريكيون شكوكاً حول واقعيتها، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات نزع سلاح حركة حماس كشرط لبدء التنفيذ، فضلاً عن تحديات إقناع الدول المانحة بتحمل الفاتورة الكبيرة لتحويل منطقة صراع إلى واحة تكنولوجية متقدمة تخدم ملايين النازحين.

